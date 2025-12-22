Święta już za chwilę. To ostatnie dni na przedświąteczne zakupy a co za tym idzie skorzystanie z oferty promocyjnej, jaką proponują sieci dużych sklepów. Tym razem ciekawą promocję, w ramach której można otrzymać za darmo kilka produktów, oferuje siec sklepów Biedronka.

Tymi słodkościami, które objęto promocją, są figurki z czekolady a dokładnie czekoladowe mikołaje. Nic tak chyba nie kojarzy się z Bożym Narodzeniem, jak właśnie takie słodkości. Można nimi ozdobić stół i dom albo dorzucić do prezentów jako słodki dodatek.

Słodki symbol świąt za darmo w Biedronce. Do kiedy trwa promocja?

Z promocji na zakup czekoladowych Mikołajów, w ramach której można je otrzymać również za darmo, będzie można skorzystać i przed świętami, i po nich. To oznacza, że będzie je można kupić w poniedziałek, 22 grudnia, we wtorek 23 grudnia, ale także w sobotę 27 grudnia.

Słodki symbol świąt za darmo. Jakie są warunki promocji w Biedronce?

W ofercie sieci sklepów Biedronka znalazły się czekoladowe figurki Mikołajów. Promocja polega na tym, że przy zakupie dwóch, kolejne dwie dostaniemy za darmo. To klasyczna promocja 2+2 gratis. Oferta ta dotyczy wszystkich figurek czekoladowych dostępnych w Biedronce. Jednym z produktów objętych promocją są te marki Kinder z jajkiem niespodzianką oraz MIlka.

W ramach tej promocji produkty można dowolnie mieszać i łączyć. Trzeba jedynie pamiętać, że gratis otrzymamy te najtańsze. Żeby jak najlepiej wykorzystać warunki tej promocji warto kupować figurki w tej samej lub zbliżonej cenie.

Promocja na słodki symbol świąt w Biedronce. Czy obowiązują limity?

Oferta na słodki symbol świąt, czyli czekoladowe Mikołaje, nie została objęta żadnym limitem. Biedronka nie stawia również żadnych dodatkowych warunków. To oznacza, że kupimy je bez aplikacji czy karty Moja Biedronka.