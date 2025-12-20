Koniec tygodnia to czas kolejnych promocji. W sklepach dużych sieci można, zwłaszcza przed świętami, kupić wiele produktów w niższej cenie. Nie tylko masło, czy cukier, ale również kawa jest tym, który cieszy się ogromnym uznaniem i zainteresowaniem.

Nic dziwnego. Wiele osób nie wyobraża sobie poranka albo popołudnia bez "małej czarnej". Tym razem w ramach promocji i niższej ceny, można kupić kawę rozpuszczalną znanej marki. Ten produkt przyda się nie tylko do picia, ale również do przygotowywania niektórych deserów lub ciast. Z promocyjnej oferty na dobrą kawę można skorzystać w sklepach sieci Aldi.

Niższa cena kawy w Aldi. Do kiedy trwa promocja?

Oferta promocyjna, którą znajdziemy w sklepach Aldi na kawę w niższej cenie trwa aż dwa dni. Ten produkt w promocji będzie można kupić w niższej cenie do niedzieli, 21 grudnia. Warto pamiętać, że to ostatnia z trzech niedziel handlowych przed tegorocznym Bożym Narodzeniem. Produktem, który został objęty promocją i kosztuje mniej jest kawa znanej marki.

Promocja na kawę w Aldi. Jakie produkt można kupić taniej?

Produktem, który został objęty promocją, który można kupić o połowę taniej, jest kawa rozpuszczalna Jacobs Kronung w słoikach po 200 g. W ramach tej oferty przy zakupie dwóch produktów, za drugi zapłacimy 66 proc. mniej. Regularna cena tej kawy wynosi 41,99 zł. Za drugi produkt, który włożymy do koszyka, zapłacimy 14,99 zł.

Obniżka ceny kawy w Aldi. Czy obowiązują limity?

Aby skorzystać z promocji na kawę rozpuszczalną Jacobs Kronung nie trzeba posiadać żadnej karty ani aplikacji. Oferta została jednak objęta limitem. Klient sieci Aldi może kupić cztery kawy.