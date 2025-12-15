Kawa to jeden z tych produktów, których zapasy szczególnie przed świętami warto zrobić. "Mała czarna" czy capuccino będzie świetnym dopełnienie świątecznych śniadań oraz spotkań w rodzinnym gronie czy z przyjaciółmi.

Promocje w ramach, których ten produkt można kupić taniej albo dostać za darmo, są tymi, z których wielu klientów często korzysta. Tym razem nie w Lidlu, nie w Biedronce, ale w sklepach sieci Aldi można skorzystać z promocji, która zdarza się naprawdę rzadko.

Kawka w Aldi za 4,99 zł. Do kiedy trwa promocja?

Tym razem ofertę na dobrą kawę proponuje swoim klientom właśnie sieć sklepów Aldi. Promocja trwa przez cały tydzień. Z oferty tej można skorzystać od poniedziałku 15 grudnia do niedzieli 21 grudnia, czyli trzeciej niedzieli handlowej przed tegorocznym Bożym Narodzeniem.

Reklama

Dobra kawa za 4,99 zł. Jak skorzystać z promocji?

Aby móc skorzystać z oferty na tanią dobrą kawę, którą oferuje sieć sklepów Aldi trzeba kupić da opakowania produktu objętego promocją. Wówczas drugą kawę otrzymamy o 89 proc. taniej. Oferta ta dotyczy jednego, konkretnego produktu. Jest nim kawa mielona Dallmayr Classic Intense w opakowaniach po 500 g. Obecnie regularna cena tej kawy w sieci sklepów Aldi wynosi 45,99 zł. Przy zakupie dwóch, za drugie opakowanie zapłacimy tylko 4,99 zł.

Promocja na dobrą kawę w Aldi. Czy obowiązują limity?

Aby kupić dobrą kawę taniej w sklepach sieci Aldi, nie trzeba posiadać żadnej karty lojalnościowej ani aplikacji. Obowiązuje jedynie limit. W ramach tej promocji można kupić cztery opakowania kawy, w tym dwie ze zniżką na jednego klienta.