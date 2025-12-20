Słodkości podobnie jak kawa to ten produkt, który przed świętami Bożego Narodzenia częściej znika ze sklepowych półek. Nic dziwnego. To produkt nie tylko dobry do zaserwowania między świątecznymi posiłkami, ale też jako prezent, który można włożyć pod choinkę.

Tym razem w swojej ofercie markowe praliny w promocji umieszcza sieć sklepów Lidl. Tym razem można przy zakupie, dostać je również za 1 grosz. Jak długo można skorzystać z tej oferty? Jakie są jej warunki?

Dobre praliny za 1 grosz. Kiedy kupić je w Lidlu?

Oferta w ramach, której dobre praliny można dostać za 1 grosz będzie dostępna w Lidlu do końca tego tygodnia. To oznacza, że na zakupy są jeszcze cztery dni. Z promocji tej można skorzystać do niedzieli, 21 grudnia. To trzecia niedziela handlowa przed tegorocznym Bożym Narodzeniem.

Praliny za 1 grosz w Lidlu. Jaki produkt znalazł się w ofercie?

Markowe praliny, które znalazły się w promocyjnej ofercie Lidla to Ferrero i Raffaello. Aby kupić je za 1 grosz trzeba włożyć do koszyka trzy opakowania. Wówczas to najtańsze otrzymamy właśnie za 1 grosz. To klasyczna oferta 2+1 za grosz. Produkty można dowolnie łączyć. Warto jednak pamiętać, że najwięcej zaoszczędzimy wkładając do koszyka trzy opakowania w tej samej cenie.

Popularne praliny za 1 grosz. Jakie są limity oferty w Lidlu?

Skorzystanie z promocyjnej oferty na markowe praliny jest możliwe pod warunkiem, że posiadamy aplikację Lidl Plus. W aplikacji jest dostępny kupon, po zeskanowaniu go przy kasie, naliczy się promocja. Oferta Lidla objęta jest limitem. To maksymalnie trzy opakowania markowych pralin za 1 grosz.

Jak przechowywać praliny?

Praliny powinny być odpowiednio przechowywane. Najlepiej trzymać je w miejscu, gdzie jest chłodno. Pod wpływem ciepła czekolada się rozpuści. Dobrze by było to również suche miejsce, w którym temperatura utrzymuje się między 15 a 20 stopni Celsjusza. Najlepsza do przechowywania pralin będzie zamknięta szafka lub spiżarnia. Lepiej też unikać lodówki. Wilgoć może sprawić, że pojawi się na nich biały nalot, a pralinki stracą delikatność.