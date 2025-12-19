Koniec tygodnia podobnie jak początek to czas promocji w sklepach dużych sieci. Zwłaszcza teraz, tuż przed świętami kawa jest jednym z tych produktów, który cieszy się dużym zainteresowaniem.

Ten produkt znika z kuchennych szafek najczęściej, podobnie jak masło, czy cukier. Dla wielu osób jest wręcz niezbędny. Tym razem oferta dobrej, włoskiej kawy pojawiła się w sklepach sieci Biedronka. Produktem, który został objęty promocją jest kawa mielona. Dzięki tej zniżce można uzupełnić zapasy i zaoszczędzić pieniądze.

Niższa cena kawy w Biedronce. Do kiedy trwa promocja?

Oferta promocyjna proponowana przez sklepy sieci Biedronka na dobrą włoską kawę za połowę ceny potrwa tylko dwa dni. Będzie z niej można skorzystać do soboty, 20 grudnia. Warto pamiętać o tym, że nie kupimy kawy w niższej cenie w niedzielę handlową, czyli 21 grudnia. Produktem, który został objęty promocją i kosztuje mniej jest kawa znanej marki.

Promocja na dobrą włoską kawę w Biedronce. Jakie produkty można kupić taniej?

Produkt, który został objęty promocją jest włoska kawa Lavazza a dokładnie wszystkie jej rodzaje dostępne w ofercie Biedronki. W ramach tej oferty przy zakupie dwóch produktów, za drugi zapłacimy 50 proc. mniej. Produkty można dowolnie łączyć, ale należy pamiętać, że najwięcej skorzystamy na tej promocji, kupując kawy w tej samej cenie.

Obniżka ceny dobrej kawy w Biedronce. Czy obowiązują limity?

Promocja na kawę mieloną w sklepach sieci Biedronka została objęta limitem. Można kupić cztery kawy, w tym dwie z rabatem podczas każdego dnia trwania promocji. Skorzystać ze zniżki mogą klienci, którzy posiadają kartę Moja Biedronka lub aplikację. Obydwie są darmowe.