Przedświąteczny czas oraz koniec tygodnia to kolejne promocyjne oferty. W wielu sklepach można kupić produkty, które nie tylko przydadzą się na co dzień, ale także podczas przygotowań do Wigilii i na świąteczny stół.

Jednym z nich jest masło. Bez tego produktu wiele osób po prostu nie wyobraża sobie pieczenia, gotowania, czy smażenia. Nie bez powodu promocje cieszą, bo masło uchodzi od dłuższego czasu za "króla drożyzny". Tym razem masło w niższej cenie proponuje sieć sklepów Aldi.

Promocja na masło. Ile dni trwa promocja w Aldi?

Masło podobnie jak kawa, czy mięso, cieszy się sporym zainteresowaniem oraz uznaniem kupujących, kiedy sprzedawane jest w niższej cenie. Masło w dużo niższej cenie to oferta, którą Aldi kończy ten tydzień. Czasu na zakupy i skorzystanie z promocji jest jeszcze sporo. Będzie trwała jeszcze cztery dni aż do 14 grudnia, czyli do drugiej niedzieli handlowej przed Bożym Narodzeniem.

Darmowe masło w Aldi. Ile za kostkę? Jakie są warunki promocji?

Sieć sklepów Aldi oferuje masło w niższej, promocyjnej cenie. Przez jeden dzień będzie można kupić je za 3,95 zł. Masło, które znalazło się w ofercie to konkretny produkt. To masło ekstra Łowickie w kostkach po 200 g.

Aby skorzystać z tej oferty trzeba kupić trzy masła i zapłacić za nie o 43 proc. mniej. Regularna cena tego masła w Aldi to obecnie 6,99 zł za kostkę.

Aldi obniża ceny masła. Czy obowiązują limity?

Aldi nie stawia żadnych dodatkowych warunków. Z promocji można skorzystać bez posiadania karty lub aplikacji. Nie potrzebne są również żadne specjalne kupony. Oferta ta objęta jest jednak limitem. Podczas jednych zakupów można kupić sześć kostek masła (na jeden paragon).