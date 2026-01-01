Nadchodzące zmiany to nie tylko techniczne modyfikacje w prawie, ale bezpośrednie uderzenie lub wsparcie dla milionów domowych budżetów. Priorytetem rządu na nowy, 2026 rok są przede wszystkim reformy emerytalne oraz wprowadzenie długo zapowiadanych nowych podatków, które mają załatać dziurę budżetową.

Przegląd zmian w emeryturach i podatkach w Polsce w 2026 roku

Rok 2026 przyniesie polskim emerytom mieszane odczucia z powodu planowanych zmian w systemie emerytalnym, waloryzacji świadczeń oraz obciążeniach podatkowych. Głównymi beneficjentami tych zmian będą osoby pobierające niskie świadczenia, podczas gdy emeryci z wyższymi dochodami mogą odczuć straty w realnej wartości netto swoich portfeli.

Reklama

Waloryzacja emerytur w 2026

Kluczową zmianą jest waloryzacja emerytur zaplanowana na 1 marca 2026, której prognozowana wysokość ma wynieść około 4,88 proc. Ta podwyżka bezpośrednio wpłynie na wzrost minimalnej emerytury brutto z kwoty 1878,91 zł do 1970,60 zł. Również trzynasta i czternasta emerytura, które będą utrzymywać ten sam poziom co minimalne świadczenie, pozostaną zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz składek zdrowotnych. Waloryzacja obejmie szerokie spektrum świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), włączając w to renty rodzinne, renty socjalne, a także dodatki takie jak pielęgnacyjny czy kombatancki. Dla osoby pobierającej emeryturę w wysokości 2500 zł brutto, waloryzacja przełoży się na wzrost o 122 zł brutto, co odpowiada około 96 zł netto. Warto jednak zaznaczyć, że świadczenia przekraczające pewien próg, szacowany na około 2500 zł, zaczną być objęte podatkiem dochodowym. Dodatkowo, minimalna emerytura może zyskać na prezydenckim projekcie "Godna Emerytura", który zakłada gwarantowany wzrost o co najmniej 150 zł rocznie, niezależnie od standardowej waloryzacji.

Wpływ nowych podatków na wysokie świadczenia emerytalne

Reklama

Emeryci posiadający wyższe świadczenia odczują realny spadek wartości netto swoich dochodów ze względu na zastosowanie podatku PIT do kwoty waloryzacji, która przekroczy progi zwolnione z opodatkowania. Przykładowo, emerytura wynosząca 2500 zł może skutkować miesięcznym potrąceniem w wysokości 15 zł. Choć budżet na 2026 rok przewiduje zwiększone wydatki na rzecz seniorów, osiągające łącznie około 54 mld zł na waloryzację i dodatki, to ogólny wzrost inflacji oraz potencjalne wprowadzenie nowych podatków konsumpcyjnych, na przykład na energię, mogą finalnie obniżyć faktyczną siłę nabywczą pieniądza.

Kto zyska, a kto straci na zmianach emerytalnych w 2026 roku?

Zdecydowanymi zwycięzcami w kontekście nadchodzących zmian będą emeryci pobierający minimalne świadczenia, którzy otrzymają podwyżkę w kwocie około 92 zł brutto, a jednocześnie zachowają pełną kwotę netto dzięki zwolnieniu z podatku. Korzyści odniosą również renciści socjalni oraz osoby uprawnione do trzynastej i czternastej emerytury. Natomiast grupą, która może odczuć negatywne skutki, są posiadacze emerytur przekraczających 3000 zł, gdyż część ich podwyżki zostanie skonsumowana przez podatek. Dodatkowo, pracujący seniorzy mogą być narażeni na wyższe składki. Początek nowego roku przyniesie także wdrożenie renty wdowiej i bonu senioralnego, które mają za zadanie faworyzować przede wszystkim najuboższych.

Jakie nowe podatki zaczną obowiązywać od 2026 roku?

Od 1 stycznia 2026 roku zacznie obowiązywać wyższy limit zwolnienia podmiotowego z VAT. Z obecnych 200 000 PLN do 240 000 PLN rocznej sprzedaży.