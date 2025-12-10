Środek tygodnia podobnie jak jego początek to czas promocji w sklepach dużych sieci. Obok masła, czy cukru, produktem, który cieszy się ogromnym uznaniem i zainteresowaniem klientów jest kawa. To właśnie ten produkt bardzo szybko znika z kuchennych szafek. Warto, więc uzupełnić zapasy.

Tym razem na sporą obniżkę cen dobrej kawy zdecydowała się ponownie sieć sklepów Aldi. Dzięki tej promocji można uzupełnić zapasy i zaoszczędzić pieniądze. Jaki produkt znalazł się w promocji?

Niższa cena kawy w Aldi. Ile dni trwa promocja?

Oferta promocyjna, którą znajdziemy w sklepach Aldi na dobrą kawę w niższej cenie trwa aż do końca tygodnia. Tym razem będzie go można kupić w niższej cenie aż do niedzieli 14 grudnia. Warto pamiętać, że to druga z trzech niedziel handlowych przed tegorocznymi świętami. Produktem, który został objęty promocją i kosztuje mniej jest kawa znanej marki.

Promocja na kawę w Aldi. Jakie produkt można kupić taniej?

Produkt, który znalazł się w promocji i który można kupić w niższej cenie jest kawa mielona MK Café Premium w opakowaniach po 500 g. Regularna cena tej kawy w sklepach sieci Aldi to 43,99 zł. Promocja, z której mogą skorzystać klienci, polega na tym, że przy zakupie dwóch kaw, drugie opakowanie można kupić za jedyne 8,99 zł.

To jedyny warunek tej promocji. Produkty można dowolnie ze sobą łączyć, ale warto pamiętać, że najwięcej zaoszczędzimy kupując dwa produkty w tej samej cenie.

Obniżka ceny kawy w Aldi. Czy obowiązują limity?

Aby skorzystać z promocji na kawę w sklepach sieci Aldi nie trzeba posiadać żadnej aplikacji ani karty lojalnościowej. Oferta została objęta limitem. Można kupić cztery opakowania tego produktu, w tym dwie w niższej cenie.