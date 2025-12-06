Masło to jeden z tych produktów, który na co dzień a szczególnie przed świętami przyda się w niejednej kuchni. Promocje w ramach których można kupić je taniej albo dostać za darmo, są tymi, z których wielu klientów często korzysta.

Nic, więc dziwnego, że Biedronka poszła o krok dalej i wymyśliła promocję, której jeszcze nie było. Okazuje się, że ta sieć sklepów za zakup masła chce zwrócić całą wydaną na ten produkt kwotę. Jak to możliwe? Jakie są zasady tej promocji?

Zwrot pieniędzy za zakup masła. Do kiedy trwa ta promocja w Biedronce?

Aby skorzystać z oferty, w której Biedronka zwraca pieniądze za zakupione masło, trzeba się nieco pospieszyć. Oferta ta ważna jest jeszcze tylko przez jeden dzień a dokładnie w sobotę 6 grudnia.

Biedronka zwróci pieniądze za kupione. Jakie są zasady tej promocji?

Co należy zrobić, by kupić masło w Biedronce i otrzymać zwrot pieniędzy za całe zakupy? Jakie są zasady tej oferty? Do koszyka trzeba włożyć masło ekstra Polskie marki Mlekovita w kostce po 200 g. Jeżeli za zakupy zapłacimy więcej niż 99 zł, to wówczas Biedronka zwróci kwotę, jaką wydaliśmy na masło w postaci vouchera na kolejne zakupy. Będzie go można wykorzystać w dniach od 11 do 14 grudnia. Warto pamiętać, że wartość zakupów musi być większa minimum o złotówkę od wartości vouchera.

Masło za darmo w Biedronce. Czy na tę ofertę obowiązują limity?

Z oferty na zwrot pieniędzy za masło mogą skorzystać klienci, którzy posiadają kartę lub aplikację Moja Biedronka. Obowiązują limity. Na jedno konto Moja Biedronka można dostać tylko jeden voucher.