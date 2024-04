Rząd ma obowiązek urealnić te kwoty w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Progi dochodowe w zasiłku rodzinnym przed podwyżką

Są dwa progi dochodowe:

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł. Dotyczy to przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny.

Niska jest także wysokość (niezmieniana od wielu lat) wysokość zasiłku rodzinnego - od 95,00 zł do 135,00 zł na dziecko.

Waloryzacja zasiłku rodzinnego w 2024 r. Podwyżka do 400 zł?

Jak wygląda przebieg waloryzacji co do zasiłku rodzinnego?

Najpierw Instytut Pracy i Spraw Socjalnych przedstawi rządowi tzw. próg wsparcia dochodowego. Do 15 maja 2024 r.

Na podstawie danych Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych rząd premiera Donalda Tuska przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycje wysokości zwaloryzowanego zasiłku pielęgnacyjnego.

Do dnia 15 czerwca 2024 r. RDS uzgodni wysokość kwot waloryzacji. Jeżeli termin15 czerwca 2024 r. nie zostanie dotrzymany, to rząd Donalda Tuska Rada samodzielnie wyznaczy, w drodze rozporządzenia, waloryzację zasiłku pielęgnacyjnego (do 15 sierpnia 2024 r.).

Zasiłek rodzinny - szczegóły

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);

3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

– 18 roku życia lub

– nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

– 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Nie tylko zasiłek rodzinny - waloryzacja innych świadczeń

W 2024 r. czekamy ma waloryzację następujących świadczeń:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy;

3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a;

3a) świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b;

4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;

5) świadczenie rodzicielskie.