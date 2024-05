Jest to podwyżka minimalnego wynagrodzenia wzrośnie minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracowników samorządowych – wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowe stawki mają obowiązywać od 1 lipca.

Zmienia płace pracowników samorządowych do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1 lipca 2024 r. 4300 zł brutto).

MRPiPS:

„Projekt rozporządzenia przewiduje – w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – podwyższenie kwot minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego określonego w I. Tabeli, w załączniku nr 3 do rozporządzenia i ustalenie ich w wysokości od 4000 zł w I kategorii zaszeregowania (dotychczas 3300 zł) do 6200 zł w XX (ostatniej) kategorii zaszeregowania (dotychczas 5200 zł)”.

Z uzasadnienia:

1) projektowany poziom minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach I–VI będzie niższy od kwoty 4300 zł,

2) pracodawca ma możliwość ustalenia wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w taki sposób, aby jego wysokość nie była niższa od obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę”.

3) pracodawca samorządowy w regulaminie określa m.in. szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

4) MRPiPS wprowadzi korektę katalogu stanowisk, w związku z propozycjami zgłaszanymi przez niektóre jednostki i pracowników samorządowych.

Data wejścia w życie nowych przepisów: 1 lipca 2024 r.