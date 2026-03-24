Nie możesz pracować w swoim zawodzie? To świadczenie jest właśnie na taką sytuację

Renta szkoleniowa to wsparcie dla osób, które utraciły zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy, ale mogą się przekwalifikować i podjąć nowe zajęcie. W praktyce oznacza to finansową pomoc na czas zmiany zawodu. To rozwiązanie wpisuje się w szerszą politykę aktywizacji zawodowej – zamiast biernego wsparcia, państwo stawia na powrót do pracy w nowej roli.

Reklama

Kto może otrzymać rentę szkoleniową?

Warunki są jasno określone. Aby dostać świadczenie, trzeba spełnić dwa podstawowe kryteria: być uznanym za osobę niezdolną do pracy oraz mieć odpowiedni staż ubezpieczeniowy. Długość wymaganego stażu zależy od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. Może to być od jednego roku (dla najmłodszych) do pięciu lat w przypadku osób powyżej 30. roku życia.

Co ważne, są wyjątki. Jeśli niezdolność do pracy wynika z wypadku w pracy, w drodze do niej lub z choroby zawodowej, wymóg stażu może nie obowiązywać.

ZUS precyzuje to wprost: "Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął okresu składkowego i nieskładkowego, o którym mowa powyżej, warunek posiadania wymaganego stażu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy posiadał, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe".

Ile wynosi renta szkoleniowa po waloryzacji w 2026 roku?

Reklama

Każdego roku świadczenia z ZUS są waloryzowane. W 2026 roku wskaźnik podwyżki wyniósł 5,3 proc., co przełożyło się na wzrost wielu rent i emerytur. Po zmianach renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1978,49 zł brutto. To ważne, bo renta szkoleniowa stanowi 75 proc. tej kwoty. W efekcie od marca 2026 roku wynosi około 1483,87 zł brutto.

W niektórych przypadkach świadczenie może być wyższe. Jeśli niezdolność do pracy jest skutkiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, renta szkoleniowa wypłacana jest w wysokości 100 proc. podstawy.

Jak długo można pobierać to świadczenie?

Standardowo renta szkoleniowa przyznawana jest na sześć miesięcy. To czas, w którym osoba powinna rozpocząć proces przekwalifikowania. Jednak w uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony – nawet do 36 miesięcy. Decyzję w tej sprawie podejmuje starosta, biorąc pod uwagę sytuację konkretnej osoby i możliwości szkoleniowe.

Jak złożyć wniosek?

Procedura nie zaczyna się od samej renty szkoleniowej. Najpierw trzeba złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy – na formularzu ERN. Dokument można złożyć na kilka sposobów: elektronicznie przez platformę PUE ZUS, pocztą, w konsulacie lub osobiście w placówce. Niezbędnym etapem jest także badanie przez lekarza orzecznika, który oceni, czy przekwalifikowanie ma sens.

Zgodnie z informacjami ZUS: "organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji".

Ważna zasada: nie można pracować

W czasie pobierania renty szkoleniowej obowiązuje istotne ograniczenie – nie można podejmować pracy zarobkowej. Jeśli świadczeniobiorca zacznie pracować, ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia. To dlatego, że renta ma służyć przygotowaniu do nowego zawodu, a nie być dodatkiem do wynagrodzenia.

Dlaczego to świadczenie zyskuje na znaczeniu?

Eksperci rynku pracy zwracają uwagę, że w dobie zmian technologicznych i starzejącego się społeczeństwa przekwalifikowanie staje się coraz ważniejsze. Renta szkoleniowa wpisuje się w ten trend – daje czas i środki na zmianę kierunku zawodowego. Choć nie jest wysokim świadczeniem, dla wielu osób może być kluczowym wsparciem w trudnym momencie. I właśnie dlatego warto wiedzieć, że takie rozwiązanie w ogóle istnieje.