Dziennik Gazeta Prawana logo

Seniorzy nie będą zadowoleni. Tak mogą wzrosnąć emerytury w 2027 roku

Dominika Górtowska
Dominika Górtowska
dzisiaj, 16:23
Ten tekst przeczytasz w 6 minut
Seniorzy nie będą zadowoleni. Tak mogą wzrosnąć emerytury w 2027 roku
Seniorzy nie będą zadowoleni. Tak mogą wzrosnąć emerytury w 2027 roku/Shutterstock
W 2027 roku waloryzacja emerytur i rent może okazać się jedną z najniższych od 2019 roku. Z rządowych prognoz wynika, że świadczenia wzrosną o mniej niż 3,2 proc. Dla wielu seniorów oznacza to symboliczne podwyżki. Sprawdzamy, na jakie wsparcie mogą liczyć emeryci i renciści w przyszłym roku.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent – czym jest?

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wskaźnik waloryzacji emerytur i rent ustala się na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie.

Waloryzacja emerytur w 2027 roku - ile wyniesie?

Pod koniec kwietnia Rada Ministrów przyjęła projekt „Wieloletnich założeń makroekonomicznych na lata 2026–2030”. Rząd przewiduje, że w 2026 roku inflacja osiągnie poziom 2,5 proc., natomiast realny wzrost wynagrodzeń wyniesie 3,4 proc. Przy takich założeniach waloryzacja świadczeń w 2027 roku wyniesie około 3,18 proc. Jeśli prognozy się sprawdzą, będzie to najniższa waloryzacja od 2019 roku.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zaznacza jednak, że prognozy mogą jeszcze ulec zmianie, m.in. ze względu na możliwe przedłużenie lub eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ostateczna wysokość wskaźnika waloryzacji będzie zależeć od rzeczywistego poziomu inflacji w całym 2026 roku, a finalne dane GUS opublikuje w lutym 2027 roku.

Seniorzy mają czas do 25 maja. Za karę mniejsza emerytura
Seniorzy mają czas do 25 maja. Za karę mniejsza emerytura

Tyle mogą wynieść emerytury po waloryzacji 2027 [Tabela]

Najniższa emerytura, która do końca lutego 2027 wynosi 1978,49 zł, od 1 marca 2027 może zostać podniesiona do 2041,41 zł brutto. Oznacza to wzrost o 62,92 zł brutto.

Jak przełoży się to na wyższe świadczenia? Poniżej znajduje się tabela prezentująca wartości brutto i netto dla emerytur w przedziale od 1 000 zł do 10 000 zł. Zestawienie pokazuje podwyżki po waloryzacji na poziomie 3,18%.

Emerytura w 2026 roku brutto

Emerytura w 2026 roku netto

Emerytura w 2027 roku brutto

Emerytura w 2027 roku netto

Wzrost - brutto

Wzrost - netto

1000 zł

910,00 zł

1031,80 zł

928,62 zł

31,80 zł

18,62 zł

1500 zł

1365,00 zł

1547,70 zł

1392,93 zł

47,70 zł

27,93 zł

1978,49 zł

1800,43 zł

2041,41 zł

1837,27 zł

62,92 zł

36,84 zł

2000 zł

1800,00 zł

2063,60 zł

1857,24 zł

63,60 zł

57,24 zł

2500 zł

2250,00 zł

2579,50 zł

2312,01 zł

79,50 zł

62,01 zł

3000 zł

2670,00 zł

3095,40 zł

2714,41 zł

95,40 zł

44,41 zł

3500 zł

3065,00 zł

3611,30 zł

3116,81 zł

111,30 zł

51,81 zł

4000 zł

3460,00 zł

4127,20 zł

3519,22 zł

127,20 zł

59,22 zł

4500 zł

3855,00 zł

4643,10 zł

3924,62 zł

143,10 zł

69,62 zł

5000 zł

4250,00 zł

5159,00 zł

4324,02 zł

159,00 zł

74,02 zł

5500 zł

4645,00 zł

5674,90 zł

4726,42 zł

174,90 zł

81,42 zł

6000 zł

5040,00 zł

6190,80 zł

5128,82 zł

190,80 zł

88,82 zł

6500 zł

5435,00 zł

6706,70 zł

5531,23 zł

206,70 zł

96,23 zł

7000 zł

5830,00 zł

7222,60 zł

5933,63 zł

222,60 zł

103,63 zł

7500 zł

6225,00 zł

7738,50 zł

6336,03 zł

238,50 zł

111,03 zł

8000 zł

6620,00 zł

8254,40 zł

6738,43 zł

254,40 zł

118,43 zł

8500 zł

7015,00 zł

8770,13 zł

7140,68 zł

270,13 zł

125,68 zł

9000 zł

7410,00 zł

9286,20 zł

7543,24 zł

286,20 zł

133,24 zł

9500 zł

7805,00 zł

9802,10 zł

7945,64 zł

302,10 zł

140,64 zł

10 000 zł

8200,00 zł

10 318,00 zł

8348,04 zł

318,00 zł

148,04 zł

Tyle może wynieść 13. emerytura w 2027 roku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami trzynasta emerytura jest równa wysokości minimalnej emerytury obowiązującej od 1 marca. Po waloryzacji świadczeń o 3,18% w 2027 roku jej wartość brutto wyniesie 2041,41 zł. Wypłata „na rękę” będzie niższa, ponieważ – tak jak w przypadku innych świadczeń – trzynastka podlega potrąceniom podatkowym i składkowym.

Tańsze paliwo dla seniorów. Wielu z nich nie wie, że przysługuje im zniżka
Tańsze paliwo dla seniorów. Wielu z nich nie wie, że przysługuje im zniżka

Tyle może wynieść 14. emerytura w 2027 roku

Wysokość czternastej emerytury także jest powiązana z kwotą minimalnej emerytury i w 2027 roku może wynieść 2041,41 zł brutto. Pełne świadczenie otrzymają osoby, których emerytura podstawowa nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku wyższych świadczeń zastosowanie będzie miała zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że np. emeryt pobierający 3000 zł brutto dostanie czternastkę pomniejszoną o 100 zł, czyli w wysokości 1941,41 zł brutto. Świadczenie nie zostanie wypłacone, jeśli po pomniejszeniu jego wartość będzie niższa niż 50 zł. Od czternastej emerytury pobierana będzie 9-procentowa składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. To różni ją od trzynastej emerytury, która w wielu przypadkach mieści się w kwocie wolnej od podatku.

Tyle mogą wynieść dodatki do emerytur i rent w 2027 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, poza emeryturami i rentami, wypłaca również różnego rodzaju dodatki, które także są objęte waloryzacją.

Dodatki do emerytur i rent – możliwe kwoty po waloryzacji od 1 marca 2027 r.:

  • dodatek pielęgnacyjny – 378,34 zł (wzrost o 11,66 zł);
  • dodatek za tajne nauczanie – 378,34 zł (wzrost o 11,66 zł);
  • dodatek kombatancki – 378,34 zł (wzrost o 11,66 zł);
  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 567,51 zł (wzrost o 17,49 zł);
  • dodatek dla sieroty zupełnej – 711,09 zł (wzrost o 21,92 zł);
  • dodatek kompensacyjny – 56,75 zł (wzrost o 1,75 zł);
  • dodatek do renty inwalidy wojennego – 1448,54 zł (wzrost o 44,64 zł);
  • świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości – 378,34 zł (wzrost o 11,66 zł);
  • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 18,96 zł do 359,48 zł;
  • ryczałt energetyczny – 346,85 zł.
Odebrali 13. emeryturę, ale 14. emerytury już nie dostaną. Ci seniorzy we wrześniu bez dodatkowych pieniędzy
Odebrali 13. emeryturę, ale 14. emerytury już nie dostaną. Ci seniorzy we wrześniu bez dodatkowych pieniędzy

Emerytury w 2027 roku mogą być wyższe. Trwają prace nad "Godną emeryturą"

Równocześnie prowadzone są prace nad projektem "Godna Emerytura". Inicjatywa ustawodawcza prezydenta Karol Nawrocki (druk nr 1956) ma być odpowiedzią na rosnące koszty życia seniorów. Projekt zakłada odejście od wyłącznie procentowej waloryzacji świadczeń i wprowadzenie mechanizmu mieszanego, który w większym stopniu wspierałby osoby pobierające najniższe emerytury.

Najważniejszym elementem propozycji jest gwarantowana podwyżka w wysokości 150 zł brutto rocznie. Zgodnie z założeniami waloryzacja najniższych świadczeń nie mogłaby być niższa od tej kwoty. Rozwiązanie miałoby objąć emerytów otrzymujących świadczenia do około 3000 zł brutto. Seniorzy pobierający wyższe emerytury nadal korzystaliby z obecnego systemu procentowego, jeśli okazałby się dla nich korzystniejszy.

Projekt przewiduje także, że nowe zasady waloryzacji wpłynęłyby na wysokość trzynastych i czternastych emerytur, które rosłyby szybciej niż obecnie.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: emeryturyseniorzyZUSwaloryzacja
Powiązane
Od czerwca 2026 roku zasiłek dla bezrobotnych 50-latków z 20-letnim stażem wyniesie 2140,68 zł brutto miesięcznie
Osobom, które skończyły 50 lat od 1 czerwca 2026 roku przysługiwać będzie 2140,68 zł co miesiąc
Od 1 czerwca 2026 r. do 892 zł wzrośnie kwota dodatku aktywizacyjnego
892 zł z urzędu co miesiąc. Im szybciej złożysz wniosek, tym szybciej dostaniesz pieniądze
5787,31 zł pensji minimalnej od 1 lipca 2026. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków
5787,31 zł pensji minimalnej od 1 lipca 2026. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSeniorzy nie będą zadowoleni. Tak mogą wzrosnąć emerytury w 2027 roku »
Zobacz
|
17 milionów złotych w Lotto przepadło. Największa utracona wygrana w historii Polski
17 milionów złotych w Lotto przepadło. Największa utracona wygrana w historii Polski
Biały crossover Foxtron Bria na stoisku Pininfarina w Genewie, prototyp polskiego samochodu elektrycznego, inwestycja ElectroMobility Poland w Jaworznie
Dali 4,5 miliarda na polski samochód. Takie SUV-y powstaną w Jaworznie zamiast Izery
Osoba robiąca smartfonem zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, fotografowanie radia w samochodzie przez szybę
Od 22 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Szkoła
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
MEN, Kiepura, Nowacka
Dodatkowa funkcja dla nauczyciela w ramach etatu. Dyrektorzy oburzeni projektem MEN
Barbara Nowacka, Nowacka
Od 1 września nowa ocena w szkołach. MEN wyjaśnia zasady
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj