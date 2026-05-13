Seniorzy nie będą zadowoleni. Tak mogą wzrosnąć emerytury w 2027 roku

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent – czym jest?

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wskaźnik waloryzacji emerytur i rent ustala się na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie.

Waloryzacja emerytur w 2027 roku - ile wyniesie?

Pod koniec kwietnia Rada Ministrów przyjęła projekt „Wieloletnich założeń makroekonomicznych na lata 2026–2030”. Rząd przewiduje, że w 2026 roku inflacja osiągnie poziom 2,5 proc., natomiast realny wzrost wynagrodzeń wyniesie 3,4 proc. Przy takich założeniach waloryzacja świadczeń w 2027 roku wyniesie około 3,18 proc. Jeśli prognozy się sprawdzą, będzie to najniższa waloryzacja od 2019 roku.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zaznacza jednak, że prognozy mogą jeszcze ulec zmianie, m.in. ze względu na możliwe przedłużenie lub eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ostateczna wysokość wskaźnika waloryzacji będzie zależeć od rzeczywistego poziomu inflacji w całym 2026 roku, a finalne dane GUS opublikuje w lutym 2027 roku.

Tyle mogą wynieść emerytury po waloryzacji 2027 [Tabela]

Najniższa emerytura, która do końca lutego 2027 wynosi 1978,49 zł, od 1 marca 2027 może zostać podniesiona do 2041,41 zł brutto. Oznacza to wzrost o 62,92 zł brutto.

Jak przełoży się to na wyższe świadczenia? Poniżej znajduje się tabela prezentująca wartości brutto i netto dla emerytur w przedziale od 1 000 zł do 10 000 zł. Zestawienie pokazuje podwyżki po waloryzacji na poziomie 3,18%.

Emerytura w 2026 roku brutto Emerytura w 2026 roku netto Emerytura w 2027 roku brutto Emerytura w 2027 roku netto Wzrost - brutto Wzrost - netto 1000 zł 910,00 zł 1031,80 zł 928,62 zł 31,80 zł 18,62 zł 1500 zł 1365,00 zł 1547,70 zł 1392,93 zł 47,70 zł 27,93 zł 1978,49 zł 1800,43 zł 2041,41 zł 1837,27 zł 62,92 zł 36,84 zł 2000 zł 1800,00 zł 2063,60 zł 1857,24 zł 63,60 zł 57,24 zł 2500 zł 2250,00 zł 2579,50 zł 2312,01 zł 79,50 zł 62,01 zł 3000 zł 2670,00 zł 3095,40 zł 2714,41 zł 95,40 zł 44,41 zł 3500 zł 3065,00 zł 3611,30 zł 3116,81 zł 111,30 zł 51,81 zł 4000 zł 3460,00 zł 4127,20 zł 3519,22 zł 127,20 zł 59,22 zł 4500 zł 3855,00 zł 4643,10 zł 3924,62 zł 143,10 zł 69,62 zł 5000 zł 4250,00 zł 5159,00 zł 4324,02 zł 159,00 zł 74,02 zł 5500 zł 4645,00 zł 5674,90 zł 4726,42 zł 174,90 zł 81,42 zł 6000 zł 5040,00 zł 6190,80 zł 5128,82 zł 190,80 zł 88,82 zł 6500 zł 5435,00 zł 6706,70 zł 5531,23 zł 206,70 zł 96,23 zł 7000 zł 5830,00 zł 7222,60 zł 5933,63 zł 222,60 zł 103,63 zł 7500 zł 6225,00 zł 7738,50 zł 6336,03 zł 238,50 zł 111,03 zł 8000 zł 6620,00 zł 8254,40 zł 6738,43 zł 254,40 zł 118,43 zł 8500 zł 7015,00 zł 8770,13 zł 7140,68 zł 270,13 zł 125,68 zł 9000 zł 7410,00 zł 9286,20 zł 7543,24 zł 286,20 zł 133,24 zł 9500 zł 7805,00 zł 9802,10 zł 7945,64 zł 302,10 zł 140,64 zł 10 000 zł 8200,00 zł 10 318,00 zł 8348,04 zł 318,00 zł 148,04 zł

Tyle może wynieść 13. emerytura w 2027 roku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami trzynasta emerytura jest równa wysokości minimalnej emerytury obowiązującej od 1 marca. Po waloryzacji świadczeń o 3,18% w 2027 roku jej wartość brutto wyniesie 2041,41 zł. Wypłata „na rękę” będzie niższa, ponieważ – tak jak w przypadku innych świadczeń – trzynastka podlega potrąceniom podatkowym i składkowym.

Tyle może wynieść 14. emerytura w 2027 roku

Wysokość czternastej emerytury także jest powiązana z kwotą minimalnej emerytury i w 2027 roku może wynieść 2041,41 zł brutto. Pełne świadczenie otrzymają osoby, których emerytura podstawowa nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku wyższych świadczeń zastosowanie będzie miała zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że np. emeryt pobierający 3000 zł brutto dostanie czternastkę pomniejszoną o 100 zł, czyli w wysokości 1941,41 zł brutto. Świadczenie nie zostanie wypłacone, jeśli po pomniejszeniu jego wartość będzie niższa niż 50 zł. Od czternastej emerytury pobierana będzie 9-procentowa składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. To różni ją od trzynastej emerytury, która w wielu przypadkach mieści się w kwocie wolnej od podatku.

Tyle mogą wynieść dodatki do emerytur i rent w 2027 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, poza emeryturami i rentami, wypłaca również różnego rodzaju dodatki, które także są objęte waloryzacją.

Dodatki do emerytur i rent – możliwe kwoty po waloryzacji od 1 marca 2027 r.:

dodatek pielęgnacyjny – 378,34 zł (wzrost o 11,66 zł);

dodatek za tajne nauczanie – 378,34 zł (wzrost o 11,66 zł);

dodatek kombatancki – 378,34 zł (wzrost o 11,66 zł);

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 567,51 zł (wzrost o 17,49 zł);

dodatek dla sieroty zupełnej – 711,09 zł (wzrost o 21,92 zł);

dodatek kompensacyjny – 56,75 zł (wzrost o 1,75 zł);

dodatek do renty inwalidy wojennego – 1448,54 zł (wzrost o 44,64 zł);

świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości – 378,34 zł (wzrost o 11,66 zł);

świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 18,96 zł do 359,48 zł;

ryczałt energetyczny – 346,85 zł.

Emerytury w 2027 roku mogą być wyższe. Trwają prace nad "Godną emeryturą"

Równocześnie prowadzone są prace nad projektem "Godna Emerytura". Inicjatywa ustawodawcza prezydenta Karol Nawrocki (druk nr 1956) ma być odpowiedzią na rosnące koszty życia seniorów. Projekt zakłada odejście od wyłącznie procentowej waloryzacji świadczeń i wprowadzenie mechanizmu mieszanego, który w większym stopniu wspierałby osoby pobierające najniższe emerytury.

Najważniejszym elementem propozycji jest gwarantowana podwyżka w wysokości 150 zł brutto rocznie. Zgodnie z założeniami waloryzacja najniższych świadczeń nie mogłaby być niższa od tej kwoty. Rozwiązanie miałoby objąć emerytów otrzymujących świadczenia do około 3000 zł brutto. Seniorzy pobierający wyższe emerytury nadal korzystaliby z obecnego systemu procentowego, jeśli okazałby się dla nich korzystniejszy.

Projekt przewiduje także, że nowe zasady waloryzacji wpłynęłyby na wysokość trzynastych i czternastych emerytur, które rosłyby szybciej niż obecnie.