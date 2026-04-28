Tańsze paliwo dla seniorów. Wielu z nich nie wie, że przysługuje im zniżka

Karta Dużej Rodziny to ogólnokrajowy program umożliwiający rodzinom wielodzietnym korzystanie z różnego rodzaju zniżek i ulg w instytucjach publicznych oraz prywatnych. Przeznaczona jest dla rodziców wychowujących co najmniej troje dzieci, a jej głównym celem jest wsparcie finansowe oraz ułatwienie codziennego życia poprzez obniżenie kosztów usług i produktów.
Te osoby mogą ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny
Prawo do uzyskania Karty Dużej Rodziny przysługuje wybranym grupom osób, w tym:
- rodzicom (również zastępczym) oraz opiekunom prowadzącym rodzinne domy dziecka, którzy aktualnie lub w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci,
- dzieciom do 18. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do 25. roku życia,
- dzieciom posiadającym orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od wieku.
Karta Dużej Rodziny przysługuje także seniorom
Od 2019 roku z programu Karty Dużej Rodziny mogą korzystać również osoby, które wychowały co najmniej troje dzieci, nawet jeśli są one już dorosłe i samodzielne. W praktyce oznacza to, że także seniorzy, którzy w przeszłości wychowywali wielodzietne rodziny, mają prawo do uzyskania Karty i korzystania z przysługujących jej zniżek oraz ulg.
Jakie zniżki przysługują z Kartą Dużej Rodziny?
Zakres korzyści dostępnych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny jest bardzo szeroki i systematycznie się powiększa. Program obejmuje zarówno instytucje publiczne, jak i partnerów prywatnych. Do najczęściej wykorzystywanych ulg należą m.in.:
- 37% zniżki na przejazdy kolejowe w ramach oferty „Rodzina” u przewoźnika PKP Intercity,
- tańsze bilety do muzeów, teatrów, parków narodowych oraz na wydarzenia kulturalne,
- obniżki cen w aptekach, salonach optycznych i prywatnych placówkach medycznych,
- promocje w popularnych sieciach handlowych, takich jak Carrefour, Lidl czy Empik,
- specjalne oferty w restauracjach, hotelach, na stacjach paliw oraz w sklepach odzieżowych.
Tańsze paliwo z Kartą Dużej Rodziny
Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać nie tylko ze zniżek w instytucjach kultury czy sklepach, ale również z rabatów na paliwo. Wybrane sieci stacji paliw oferują obniżki cen benzyny, oleju napędowego i LPG, a także dodatkowe promocje na usługi takie jak myjnia czy oferta gastronomiczna. Dzięki temu rodziny wielodzietne, w tym także seniorzy uprawnieni do Karty, mogą realnie zmniejszyć koszty utrzymania samochodu. Rabat jest naliczany po okazaniu Karty przed dokonaniem płatności, a jego wysokość zależy od konkretnej sieci.
- Orlen – 8 gr zniżki na litr paliw standardowych (EFECTA 95, EFECTA Diesel, LPG) oraz 10 gr na paliwa premium VERVA 98 i ON. Dodatkowo 20% rabatu na ofertę Stop Cafe oraz usługi myjni.
- Shell – 8 gr mniej na litrze Shell FuelSave 95 i Diesel oraz 3 gr zniżki na Shell AutoGas. Dodatkowo 20% rabatu na wybrane produkty spożywcze.
- Circle K – 8 gr rabatu na paliwa podstawowe (Miles® 95, Miles® Diesel, SupraGas LPG) oraz do 15 gr na paliwa premium (MilesPLUS® 95/98, MilesPLUS® Diesel i diesel arktyczny). Dodatkowo 25% zniżki na myjnię (pakiety Standard, Premium, Premium Super Sezon) oraz 20% na wybrane produkty gastronomiczne, w tym kawę i dania na ciepło.
- Circle K Express – 5 gr rabatu na litr paliw podstawowych (Miles 95, Miles Diesel, SupraGas) oraz 10 gr na paliwa premium (MilesPLUS 95, Miles 98).