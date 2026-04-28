Tańsze paliwo dla seniorów. Wielu z nich nie wie, że przysługuje im zniżka

Dominika Górtowska
Dominika Górtowska
dzisiaj, 12:37
Wielu seniorów nie wie, że przysługuje im zniżka na paliwo
Wielu seniorów nie wie, że przysługuje im zniżka na paliwo/Shutterstock
Wielu seniorów nie zdaje sobie sprawy, że przysługują im zniżki na zakup paliwa. Choć takie rabaty są dostępne, często pozostają niewykorzystane – głównie z powodu braku wiedzy. To szkoda, ponieważ pozwalają one realnie obniżyć koszty, nawet o kilkanaście groszy na każdym litrze.

Karta Dużej Rodziny to ogólnokrajowy program umożliwiający rodzinom wielodzietnym korzystanie z różnego rodzaju zniżek i ulg w instytucjach publicznych oraz prywatnych. Przeznaczona jest dla rodziców wychowujących co najmniej troje dzieci, a jej głównym celem jest wsparcie finansowe oraz ułatwienie codziennego życia poprzez obniżenie kosztów usług i produktów.

Te osoby mogą ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny

Prawo do uzyskania Karty Dużej Rodziny przysługuje wybranym grupom osób, w tym:

  • rodzicom (również zastępczym) oraz opiekunom prowadzącym rodzinne domy dziecka, którzy aktualnie lub w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci,
  • dzieciom do 18. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do 25. roku życia,
  • dzieciom posiadającym orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od wieku.

Karta Dużej Rodziny przysługuje także seniorom

Od 2019 roku z programu Karty Dużej Rodziny mogą korzystać również osoby, które wychowały co najmniej troje dzieci, nawet jeśli są one już dorosłe i samodzielne. W praktyce oznacza to, że także seniorzy, którzy w przeszłości wychowywali wielodzietne rodziny, mają prawo do uzyskania Karty i korzystania z przysługujących jej zniżek oraz ulg.

Jakie zniżki przysługują z Kartą Dużej Rodziny?

Zakres korzyści dostępnych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny jest bardzo szeroki i systematycznie się powiększa. Program obejmuje zarówno instytucje publiczne, jak i partnerów prywatnych. Do najczęściej wykorzystywanych ulg należą m.in.:

  • 37% zniżki na przejazdy kolejowe w ramach oferty „Rodzina” u przewoźnika PKP Intercity,
  • tańsze bilety do muzeów, teatrów, parków narodowych oraz na wydarzenia kulturalne,
  • obniżki cen w aptekach, salonach optycznych i prywatnych placówkach medycznych,
  • promocje w popularnych sieciach handlowych, takich jak Carrefour, Lidl czy Empik,
  • specjalne oferty w restauracjach, hotelach, na stacjach paliw oraz w sklepach odzieżowych.

Tańsze paliwo z Kartą Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać nie tylko ze zniżek w instytucjach kultury czy sklepach, ale również z rabatów na paliwo. Wybrane sieci stacji paliw oferują obniżki cen benzyny, oleju napędowego i LPG, a także dodatkowe promocje na usługi takie jak myjnia czy oferta gastronomiczna. Dzięki temu rodziny wielodzietne, w tym także seniorzy uprawnieni do Karty, mogą realnie zmniejszyć koszty utrzymania samochodu. Rabat jest naliczany po okazaniu Karty przed dokonaniem płatności, a jego wysokość zależy od konkretnej sieci.

  • Orlen – 8 gr zniżki na litr paliw standardowych (EFECTA 95, EFECTA Diesel, LPG) oraz 10 gr na paliwa premium VERVA 98 i ON. Dodatkowo 20% rabatu na ofertę Stop Cafe oraz usługi myjni.
  • Shell – 8 gr mniej na litrze Shell FuelSave 95 i Diesel oraz 3 gr zniżki na Shell AutoGas. Dodatkowo 20% rabatu na wybrane produkty spożywcze.
  • Circle K – 8 gr rabatu na paliwa podstawowe (Miles® 95, Miles® Diesel, SupraGas LPG) oraz do 15 gr na paliwa premium (MilesPLUS® 95/98, MilesPLUS® Diesel i diesel arktyczny). Dodatkowo 25% zniżki na myjnię (pakiety Standard, Premium, Premium Super Sezon) oraz 20% na wybrane produkty gastronomiczne, w tym kawę i dania na ciepło.
  • Circle K Express – 5 gr rabatu na litr paliw podstawowych (Miles 95, Miles Diesel, SupraGas) oraz 10 gr na paliwa premium (MilesPLUS 95, Miles 98).
Powiązane
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
ZUS ma niespodziankę dla rodziców dzieci do 18. roku życia: w kwietniu podwójna wypłata 800 plus
ZUS ma niespodziankę dla rodziców dzieci do 18. roku życia: w kwietniu podwójna wypłata 800 plus
Gminy uruchamiają mobilne PSZOK-i, które mają ułatwić mieszkańcom właściwe postępowanie z problemowymi odpadami
Koniec z zawożeniem odpadów do PSZOK-ów. Przeterminowane leki, tekstylia i elektrośmieci odbierze MPO
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTańsze paliwo dla seniorów. Wielu z nich nie wie, że przysługuje im zniżka »


Karol Nawrocki, Nawrocki,
Wielka wpadka Kancelarii Prezydenta. Konsternacja w środowisku naukowców
Adam Jachimczak
Są wyniki sekcji zwłok Łukasza Litewki. Ujawniono przyczynę śmierci
Man,Takes,Polish,Zlotys,From,His,Wallet.,Man,Counting,Money
Dodatkowe 288 zł do emerytury. Kto dostanie przelew do 15 maja?
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Wchodzi nowe obowiązkowe wyposażenie samochodu. Rząd zdecydował, oto zmiany
