Tańsze paliwo dla seniorów. Wielu z nich nie wie, że przysługuje im zniżka

Karta Dużej Rodziny to ogólnokrajowy program umożliwiający rodzinom wielodzietnym korzystanie z różnego rodzaju zniżek i ulg w instytucjach publicznych oraz prywatnych. Przeznaczona jest dla rodziców wychowujących co najmniej troje dzieci, a jej głównym celem jest wsparcie finansowe oraz ułatwienie codziennego życia poprzez obniżenie kosztów usług i produktów.

Te osoby mogą ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny

Prawo do uzyskania Karty Dużej Rodziny przysługuje wybranym grupom osób, w tym:

rodzicom (również zastępczym) oraz opiekunom prowadzącym rodzinne domy dziecka, którzy aktualnie lub w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci,

dzieciom do 18. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do 25. roku życia,

dzieciom posiadającym orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od wieku.

Karta Dużej Rodziny przysługuje także seniorom

Od 2019 roku z programu Karty Dużej Rodziny mogą korzystać również osoby, które wychowały co najmniej troje dzieci, nawet jeśli są one już dorosłe i samodzielne. W praktyce oznacza to, że także seniorzy, którzy w przeszłości wychowywali wielodzietne rodziny, mają prawo do uzyskania Karty i korzystania z przysługujących jej zniżek oraz ulg.

Jakie zniżki przysługują z Kartą Dużej Rodziny?

Zakres korzyści dostępnych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny jest bardzo szeroki i systematycznie się powiększa. Program obejmuje zarówno instytucje publiczne, jak i partnerów prywatnych. Do najczęściej wykorzystywanych ulg należą m.in.:

37% zniżki na przejazdy kolejowe w ramach oferty „Rodzina” u przewoźnika PKP Intercity,

tańsze bilety do muzeów, teatrów, parków narodowych oraz na wydarzenia kulturalne,

obniżki cen w aptekach, salonach optycznych i prywatnych placówkach medycznych,

promocje w popularnych sieciach handlowych, takich jak Carrefour, Lidl czy Empik,

specjalne oferty w restauracjach, hotelach, na stacjach paliw oraz w sklepach odzieżowych.

Tańsze paliwo z Kartą Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać nie tylko ze zniżek w instytucjach kultury czy sklepach, ale również z rabatów na paliwo. Wybrane sieci stacji paliw oferują obniżki cen benzyny, oleju napędowego i LPG, a także dodatkowe promocje na usługi takie jak myjnia czy oferta gastronomiczna. Dzięki temu rodziny wielodzietne, w tym także seniorzy uprawnieni do Karty, mogą realnie zmniejszyć koszty utrzymania samochodu. Rabat jest naliczany po okazaniu Karty przed dokonaniem płatności, a jego wysokość zależy od konkretnej sieci.