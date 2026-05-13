Prawie 90 tys. nowych firm. Polacy znów ruszyli do biznesu

oprac. Aneta Malinowska
57 minut temu
W I kwartale 2026 r. odnotowano 108 upadłości podmiotów gospodarczych, tj. o 8 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - podał Główny Urząd Statystyczny.

GUS podał, że wzrost liczby upadłości zaobserwowano w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 5 jednostek), budownictwo (o 4 jedn.), zakwaterowanie i gastronomia (o 3 jedn.) oraz transport i gospodarka magazynowa (o 1 jedn.).

Spadek liczby upadłości wystąpił w sekcjach: usługi (o 4 jednostki) oraz przemysł (o 1 jedn.).

Z kolei liczba rejestracji przedsiębiorstw w I kwartale 2026 r. wyniosła 89 004 wobec 87 250 w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Ponad połowa wszystkich rejestracji dotyczyła trzech obszarów działalności, tj. usług (25,0 proc.), budownictwa (18,9 proc.) oraz handlu; naprawy pojazdów samochodowych (12,9 proc.).

Największy wzrost rejestracji w odniesieniu do I kwartału poprzedniego roku zanotowano w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 11,6 proc.) oraz informacja i komunikacja (o 6,1 proc.).

Spadek zaobserwowano tylko w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 2,4 proc.) oraz budownictwo (o 0,1 proc.).

Źródło: PAP
Źródło PAP
