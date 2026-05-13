USA chcą zablokować podatek cyfrowy w Polsce. Jest odpowiedź ministra finansów

Amerykanie po raz kolejny próbują zablokować wprowadzenie podatku cyfrowego w Polsce. Ambasador Jamieson Greer, przedstawiciel ds. handlu USA ujawnił, że ten temat został poruszony podczas wizyty w USA ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskego.

Amerykański dyplomata o podatku cyfrowym

Tydzień temu miałem w swoim biurze ministra handlu Polski. W Polsce pojawiła się propozycja ustanowienia podatku od usług cyfrowych. Wyciągnąłem wtedy kopię raportu dotyczącego francuskiego podatku od usług cyfrowych z pierwszej kadencji, który doprowadził do nałożenia ceł na Francję, pokazałem mu ją i powiedziałem: naprawdę nie chciałbym znaleźć się w sytuacji, w której musiałbym opublikować raport, w którym zamiast Francji będzie widniała Polska - mówił Jamieson Greer podczas posiedzenia komisji 22 kwietnia tego roku, cytowany przez Onet.

Greer dodał, że ma nadzieję, że przekaz został odebrany. Bardzo uważnie się temu przyglądamy. Ten podatek jeszcze nie wszedł w życie - dodał.

Domański: Polska ustala jakie są podatki w Polsce

Próbę opodatkowania największych firm technologicznych (big tech), które działają w Polsce podjął rząd Mateusza Morawieckiego. Wtedy jednak inicjatywa spotkała się z dużym oporem administracji Białego Domu, w tym prezydenta Donald Trump. Potem okazało się, że w Polsce nie będzie podatku cyfrowego, a co ciekawe poinformował o tym ówczesny wiceprezydenta USA Mike Pence.

Do sprawy powrócił rząd KO. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował dziś, że resort finansów będzie nadal pracować nad tzw. podatkiem cyfrowym zgłoszonym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Zapytany o głosy płynące w tej sprawie z amerykańskiej administracji, powiedział: "Polska ustala jakie są podatki w Polsce".

Z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że rząd planuje w III kwartale tego roku przyjąć projekt dotyczący wprowadzenia 3-proc. podatku cyfrowego. To podatek rekompensujący od wybranych usług, które są świadczone przez największe podmioty globalne operujące na terytorium Polski.

KSeF. Wdrożenie w firmie