Seniorzy mają czas do 25 maja. Za karę mniejsza emerytura

Abonament RTV od wielu lat budzi sporo emocji i jest jednym z najczęściej dyskutowanych obowiązków finansowych w Polsce. Choć coraz więcej osób nie korzysta z tradycyjnych mediów, takich jak telewizja czy radio, obowiązujące przepisy wciąż nakładają na większość gospodarstw domowych konieczność jego opłacania. Wystarczy samo posiadanie urządzenia umożliwiającego odbiór sygnału, aby pojawił się taki obowiązek.

Część osób nie pamięta o regularnych płatnościach, inni celowo je pomijają, co może prowadzić do wysokich kar, a w skrajnych przypadkach nawet do wszczęcia egzekucji. W dalszej części wyjaśniamy, kto jest zobowiązany do opłacania abonamentu, komu przysługuje zwolnienie oraz jakie konsekwencje wiążą się z zaległościami.

Abonament RTV. Uregulowania prawne

Obowiązek uiszczania abonamentu RTV wynika z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728). Zgodnie z jej przepisami zarówno osoby prywatne, jak i różnego rodzaju podmioty posiadające odbiorniki radiowe lub telewizyjne muszą je zarejestrować oraz regularnie opłacać abonament. Co ważne, obowiązek ten pojawia się już w chwili posiadania urządzenia zdolnego do odbioru sygnału – bez względu na to, czy jest ono faktycznie używane, czy jedynie znajduje się w domu, firmie lub instytucji.

Abonament RTV 2026 – do kiedy uregulować należność za maj?

Opłatę abonamentową RTV należy regulować najpóźniej do 25. dnia każdego miesiąca. Osoby opłacające abonament co miesiąc powinny pilnować tej daty, aby uniknąć zaległości.

Warto jednak pamiętać, że istnieje możliwość uzyskania zniżki przy opłaceniu abonamentu z góry za dłuższy okres. Jednorazowa wpłata za kilka miesięcy, np. za kwartał lub pół roku, pozwala obniżyć łączny koszt oraz eliminuje konieczność pamiętania o comiesięcznych przelewach.

Ile kosztuje abonament RTV w 2026 roku?

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują wyższe stawki abonamentu RTV. Obecnie miesięczna opłata za radio wynosi 9,50 zł, natomiast za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny trzeba zapłacić 30,50 zł. Istnieje jednak sposób na obniżenie tych kosztów – wystarczy opłacić abonament z góry za dłuższy okres. W takim przypadku można skorzystać z następujących rabatów:

3% zniżki przy płatności za dwa miesiące,

4% przy opłaceniu trzech miesięcy,

5% w przypadku wpłaty za pół roku,

10% przy jednorazowej opłacie za cały rok.

Ulgi te dotyczą zarówno odbiorników radiowych, jak i telewizorów oraz zestawów radiowo-telewizyjnych. Poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie stawek obowiązujących w 2026 roku wraz z uwzględnieniem rabatów zależnych od wybranego okresu rozliczeniowego.

Okres Abonament radiowy w 2026 roku Abonament radiowo-telewizyjny w 2026 roku 2 m-ce 18,40 zł 59,20 zł 3 m-ce 27,40 zł 87,80 zł 4 m-ce 36,90 zł 118,30 zł 5 m-cy 45,80 zł 147,00 zł 6 m-cy 54,10 zł 173,80 zł 7 m-cy 63,60 zł 204,30 zł 8 m-cy 72,50 zł 233,00 zł 9 m-cy 81,50 zł 261,60 zł 10 m-cy 91,00 zł 292,10 zł 11 m-cy 99,90 zł 320,80 zł 12 m-cy 102,60 zł 329,40 zł

Jakie kary za niepłacenie abonamentu RTV w 2026 roku?

Nieuregulowanie abonamentu RTV w terminie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Za unikanie tego obowiązku grozi kara w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej opłaty abonamentowej. W 2026 roku oznacza to:

285 zł – w przypadku posiadania wyłącznie odbiornika radiowego,

– 915 zł – jeśli użytkownik ma zarówno radio, jak i telewizor.

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty osoba zobowiązana ma 7 dni na uregulowanie należności lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do zwolnienia z opłat. Brak reakcji w wyznaczonym terminie może skutkować przekazaniem sprawy do urzędu skarbowego, który rozpocznie postępowanie egzekucyjne.

Kogo dotyczy obowiązek opłacania abonamentu RTV?

Każda osoba posiadająca urządzenie zdolne do odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego ma obowiązek opłacania abonamentu RTV. Zgodnie z przepisami już samo posiadanie takiego sprzętu oznacza konieczność wnoszenia opłat – bez względu na to, czy jest on faktycznie używany, czy pozostaje nieaktywny.

W praktyce dotyczy to m.in. telewizorów, radioodbiorników, zestawów audio, a także radia w samochodzie. Rejestracji sprzętu można dokonać zarówno osobiście w placówce Poczty Polskiej, jak i przez internet, korzystając z formularza dostępnego na stronie operatora.

Abonament RTV - kontrole w 2026 roku

Kontrolą opłacania abonamentu RTV zajmują się uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej. Ze względu na ich niewielką liczbę w skali kraju, kontrole częściej dotyczą firm, instytucji i urzędów niż prywatnych mieszkań. Należy przy tym pamiętać, że kontroler nie ma prawa wejść do lokalu bez zgody właściciela, ale może poprosić o okazanie potwierdzenia rejestracji odbiornika lub przekazać wezwanie do uregulowania zaległych opłat.

Dług za abonament RTV – postępowanie egzekucyjne

Jeśli w trakcie kontroli okaże się, że abonament RTV nie był opłacany, właściciel sprzętu w pierwszej kolejności otrzymuje pisemne wezwanie do uregulowania zaległości. Od chwili jego doręczenia ma 7 dni na spłatę należnej kwoty.

Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w tym czasie, Poczta Polska wystawia tytuł wykonawczy i przekazuje sprawę do urzędu skarbowego. Na tym etapie postępowanie przejmują organy podatkowe, które mogą egzekwować należność, korzystając z uprawnień zbliżonych do tych, jakie ma komornik.

Czy urząd skarbowy może zająć emeryturę lub pensję za abonament RTV?

Jeśli zaległości z tytułu abonamentu RTV nie zostaną spłacone w wyznaczonym czasie, urząd skarbowy może rozpocząć postępowanie egzekucyjne. Należność może zostać ściągnięta m.in. z:

wynagrodzenia za pracę,

emerytury lub renty,

środków zgromadzonych na koncie bankowym,

zwrotu nadpłaconego podatku.

Podstawą do takich działań jest tytuł wykonawczy wystawiony przez Pocztę Polską i przekazany do urzędu skarbowego. Egzekucja może być prowadzona bez zgody dłużnika, jednak w przypadku emerytur i rent obowiązują przepisy ograniczające wysokość potrąceń oraz określające kwotę wolną od zajęcia.

Kto nie ma obowiązku płacenia abonamentu RTV?

W 2026 roku z obowiązku opłacania abonamentu RTV zwolnione są m.in. następujące grupy osób:

seniorzy, którzy ukończyli 75 lat,

osoby zaliczone do I grupy inwalidztwa,

osoby całkowicie niezdolne do pracy,

osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osoby całkowicie niesłyszące lub z poważnym obustronnym uszkodzeniem słuchu,

osoby niewidome, u których ostrość wzroku nie przekracza 15%,

osoby zarejestrowane jako bezrobotne,

osoby pobierające rentę socjalną lub świadczenie pielęgnacyjne,

osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,

emeryci po 60. roku życia, których miesięczna emerytura nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia.

W 2026 roku więcej seniorów zwolnionych z obowiązku opłacania abonamentu RTV

W 2026 roku poszerzono katalog osób uprawnionych do pełnego zwolnienia z opłat abonamentu RTV, co jest związane z automatyczną aktualizacją progu dochodowego. Z ulgi mogą skorzystać osoby po 60. roku życia, które otrzymują emeryturę nie wyższą niż 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego.

Dla porównania, w 2025 roku zwolnienie przysługiwało emerytom, których świadczenie nie przekraczało 4090,86 zł brutto miesięcznie, czyli połowy średniego wynagrodzenia wynoszącego 8181,72 zł brutto w 2024 roku. W 2026 roku próg ten został podniesiony – według danych GUS z 11 lutego przeciętne wynagrodzenie brutto w 2025 roku wyniosło 8903,56 zł. W efekcie zwolnienie obejmuje osoby, których emerytura nie przekracza 4451,78 zł brutto miesięcznie.

