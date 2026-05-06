5787,31 zł pensji minimalnej od 1 lipca 2026. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków

Dominika Górtowska
Od lipca wzrosną minimalne wynagrodzenia w sektorze ochrony zdrowia. Zmiany obejmą cały system – już teraz wiadomo, że lekarze stażyści otrzymają 8458,38 zł brutto, a najniższa pensja w służbie zdrowia dla pracowników działalności podstawowej z wykształceniem poniżej średniego wyniesie 5787,31 zł. Jak nowe wskaźniki wpłyną na wynagrodzenia pozostałych pracowników medycznych?

Pracownicy służby ochrony zdrowia, mają pensje powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Zgodnie z przepisami dotyczącymi minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia, płace pracowników medycznych są co roku podwyższane od 1 lipca. Według danych GUS z 9 lutego 2026 r., średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 roku wyniosło 8903,56 zł. To właśnie ta kwota stanowi podstawę do ustalania wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia od 1 lipca 2026 roku.

Jak ustala się minimalne wynagrodzenia w sektorze ochrony zdrowia?

W systemie ochrony zdrowia wyróżnia się dziesięć grup zawodowych, które zostały podzielone według kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku. Każdej z nich przypisano odrębny współczynnik pracy. Najwyższy z nich dotyczy lekarzy oraz lekarzy dentystów posiadających specjalizację. Z kolei najniższy, wynoszący obejmuje pracowników działalności podstawowej, którzy nie wykonują zawodu medycznego i mają wykształcenie poniżej średniego. Płace pracowników medycznych ustala się poprzez pomnożenie współczynnika pracy, określonego w tabeli wynagrodzeń, przez przeciętne wynagrodzenie z poprzedniego roku.

Oto jak od 1 lipca 2026 roku zmienią się minimalne pensje w sektorze ochrony zdrowia.

Pensja minimalna dla lekarzy i dentystów od 1 lipca 2026 r.

  • lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją, ze współczynnikiem pracy 1,45 – 12 910,16 zł (wzrost o 1046,67 zł);
  • lekarz albo lekarz dentysta bez specjalizacji, ze współczynnikiem pracy 1,19 – 10 595,24 zł (wzrost o 858,99 zł);
  • stażysta, ze współczynnikiem pracy 0,95 – 8458,38 zł (wzrost o 685,75 zł);

Pensja minimalna dla farmaceutów i psychologów od 1 lipca 2026 r.

  • farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, ze współczynnikiem pracy 1,29 – 11 485,59 zł (wzrost o 931,17 zł);
  • farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją, ze współczynnikiem pracy 1,02 – 9081,63 zł (wzrost o 736,28 zł);
  • fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem, pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie ma tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, ze współczynnikiem pracy 0,94 – 8369,35 zł (wzrost o 678,53 zł);

Pensja minimalna dla pracowników medycznych od 1 lipca 2026 r.

  • inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny, ze współczynnikiem pracy 0,86 – 7657,06 zł (wzrost o 620,78 zł);
  • pracownik działalności podstawowej inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym, ze współczynnikiem pracy 1 – 8903,56 zł (wzrost o 721,84 zł);
  • pracownik działalności podstawowej inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim, ze współczynnikiem pracy 0,78 - 6944,78 zł (wzrost o 563,04 zł);
  • pracownik działalności podstawowej inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego, ze współczynnikiem pracy – 0,65 – 5787,31 zł (wzrost o 469,19 zł).

Podwyżka płacy minimalnej od 1 lipca 2026 r. dla setek tysięcy Polaków

Z danych GUS wynika, że w sektorze ochrony zdrowia w Polsce w 2024 r. pracowało 720 089 osób. Wśród nich bezpośredni kontakt z pacjentami miało m.in.: około 141 tys. lekarzy, 37 tys. lekarzy dentystów, 216 tys. pielęgniarek i położnych oraz 75 tys. fizjoterapeutów.

5787,31 zł pensji minimalnej od 1 lipca 2026 nie dla wszystkich pracowników

Warto zaznaczyć, że kwota 5787,31 zł brutto nie będzie nową, powszechnie obowiązującą płacą minimalną w Polsce od 1 lipca 2026 r. Jak wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, minimalne wynagrodzenie ma charakter ogólnokrajowy i nie jest uzależnione od branży, sektora, regionu ani kwalifikacji pracowników. Od 1 stycznia 2026 roku wynosi ono 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa została określona na poziomie 31,40 zł.

Oznacza to, że kwota 5787,31 zł brutto dotyczy konkretnej grupy zawodowej w systemie wynagrodzeń w ochronie zdrowia, a nie stanowi nowej, uniwersalnej płacy minimalnej obowiązującej wszystkich pracodawców.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. 2017 poz. 1473)
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 r.
