Osobom, które skończyły 50 lat od 1 czerwca 2026 roku przysługiwać będzie 2140,68 zł co miesiąc

Zasiłek dla bezrobotnych dla osób po 50. roku życia. Podstawa prawna

Od 1 czerwca 2025 roku obowiązuje nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620), która wprowadziła ważne zmiany w zasadach wsparcia dla osób bezrobotnych. Szczególnie korzystne rozwiązania przewidziano dla osób po 50. roku życia. Seniorzy posiadający co najmniej 20-letni staż pracy mogą otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych nawet przez 365 dni, czyli o sześć miesięcy dłużej niż standardowo.

Przepisy przewidują nie tylko wydłużenie okresu pobierania zasiłku, ale także wzrost jego wysokości do 120% standardowego zasiłku dla bezrobotnych.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia do 31 maja 2026 r.?

Od 1 czerwca 2025 roku bezrobotni po 50. roku życia, którzy mają co najmniej 20-letni staż pracy, otrzymują wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Do końca maja przez pierwsze 90 dni świadczenie wynosi 2066,28 zł brutto, czyli około 1815 zł netto. Po tym czasie kwota zostaje obniżona do 1622,64 zł brutto, co przekłada się na około 1425 zł netto miesięcznie. To korzystniejsze warunki niż w przypadku podstawowego zasiłku, który wynosi odpowiednio 1721,90 zł brutto oraz 1352,20 zł brutto.

Ile wyniesie zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia od 1 czerwca 2026 r.?

Zasiłek dla bezrobotnych jest co roku waloryzowany od 1 czerwca zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2 marca 2026 r., od 1 czerwca 2026 r. obowiązywać będą nowe stawki świadczenia.

Dla osób bezrobotnych posiadających staż pracy krótszy niż 20 lat zasiłek wyniesie:

1783,90 zł – przez pierwsze 90 dni pobierania świadczenia,

1400,90 zł – w kolejnych miesiącach.

Z kolei zgodnie z ustawą z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620), osoby po 50. roku życia legitymujące się co najmniej 20-letnim stażem pracy mają prawo do zasiłku w wysokości 120% podstawowej kwoty świadczenia. Oznacza to, że od 1 czerwca 2026 r. otrzymają:

2140,68 zł – w ciągu pierwszych 90 dni pobierania zasiłku,

1681,06 zł – w dalszym okresie pobierania świadczenia.

W praktyce podwyżka dla osób ze stażem poniżej 20 lat wyniesie 121,90 zł w pierwszych trzech miesiącach oraz 95,70 zł w kolejnych miesiącach. Natomiast osoby ze stażem przekraczającym 20 lat otrzymają odpowiednio o 146,28 zł i 114,82 zł więcej.

Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Nie każda osoba bezrobotna ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Aby otrzymać świadczenie, trzeba spełnić określone warunki, m.in.:

zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy,

posiadać wymagany okres zatrudnienia – zazwyczaj minimum 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy,

w tym czasie podlegać obowiązkowym składkom na Fundusz Pracy, np. z tytułu umowy o pracę albo odpowiednio oskładkowanej umowy zlecenia.

Komu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych nie jest przyznawany każdej osobie zarejestrowanej w urzędzie pracy. W określonych przypadkach urząd może odmówić wypłaty świadczenia. Dotyczy to m.in. osób, które:

same wypowiedziały umowę o pracę lub rozwiązały ją za porozumieniem stron w ciągu 6 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy (z wyjątkiem sytuacji związanych np. z likwidacją firmy, upadłością pracodawcy czy redukcją etatów),

zostały zwolnione dyscyplinarnie,

w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją nie przepracowały minimum 365 dni z wynagrodzeniem co najmniej na poziomie płacy minimalnej, od którego opłacano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

bez uzasadnionego powodu odrzucały propozycje pracy, stażu, szkolenia lub innych form aktywizacji oferowanych przez urząd pracy,

utraciły status osoby bezrobotnej,

pobierają inne świadczenia pieniężne, np. z odpłatnej praktyki absolwenckiej, jeśli ich wysokość przekracza połowę minimalnego wynagrodzenia,

wcześniej wyczerpały pełny okres pobierania zasiłku,

odmawiają wykonania badań lekarskich lub psychologicznych wymaganych przez urząd pracy,

nie stawiają się na skierowane szkolenia, staże albo prace społecznie użyteczne,

nie zgłaszają urzędowi wszystkich uzyskiwanych dochodów.

Problemy z uzyskaniem prawa do zasiłku mogą mieć także osoby prowadzące działalność gospodarczą, które korzystały ze zwolnienia z opłacania składek ZUS, jeśli w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją nie spełniły warunku przepracowania co najmniej 365 dni z wynagrodzeniem na poziomie płacy minimalnej i opłacaniem pełnych składek.

Jak złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych?

Cały proces jest dość prosty. Rejestracji w urzędzie pracy można dokonać osobiście albo online. Niezbędne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia oraz opłacanie składek. Po złożeniu wniosku urząd pracy weryfikuje, czy spełnione zostały wszystkie wymagane warunki.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych w 2026 roku?

W 2026 roku długość pobierania zasiłku dla bezrobotnych zależy od sytuacji danej osoby i spełnienia określonych warunków. Zasadniczo świadczenie wypłacane jest przez 180 dni, jednak w niektórych przypadkach okres ten może zostać wydłużony do 365 dni. Dotyczy to m.in. osób:

z niepełnosprawnością,

należących do rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny,

po 50. roku życia, które mają co najmniej 20 lat stażu pracy,

samotnie wychowujących dziecko do 18. roku życia, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – do 24. roku życia, jeśli kontynuuje naukę i posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

których małżonek również był bezrobotny i utracił prawo do zasiłku po dniu nabycia przez nich prawa do świadczenia.

Okres wypłaty zasiłku może zostać skrócony o czas udziału w pracach interwencyjnych, robotach publicznych, stażach lub szkoleniach, a także o okresy, w których świadczenie nie przysługuje zgodnie z przepisami.

Z kolei może on zostać wydłużony o czas pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeśli dziecko urodzi się w trakcie pobierania zasiłku lub w ciągu 30 dni po jego zakończeniu.

Wsparcie także dla pracodawców zatrudniających osoby powyżej 50. roku życia

Pracodawcy, którzy zatrudnią osoby po 50. roku życia, mogą uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe. Przez 12 miesięcy przysługuje im dopłata w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. W przypadku zatrudnienia osoby pobierającej emeryturę okres dofinansowania zostaje wydłużony do 24 miesięcy. Najniższe wynagrodzenie wynosi obecnie 4806 zł brutto. Pracodawcy, którzy zatrudnią osoby po 50. roku życia, mogą więc liczyć na dofinansowanie w kwocie 2403 zł.

Podstawa prawna :