Polskie biuro podróży ogłosiło niewypłacalność. Tysiące wyjazdów odwołanych

Weronika Papiernik
dzisiaj, 13:25
Wakacji za granicą odwołane. Biuro podróży z Dolnego Śląska niewypłacalne
Polskie biuro podróży "Joanna" z Wrocławia ogłosiło niewypłacalność. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego potwierdził tą informacje w komunikacie.

Biuro Turystyki "JOANNA" Ilona Jasińska, ogłosiło niewypłacalność. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przekazał w komunikacie, że:

"Informujemy, że w dniu 05.05.2026 BIURO TURYSTYKI "JOANNA" ILONA JASIŃSKA złożyło w trybie i na warunkach ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oświadczenie o niewypłacalności, z którego wynika, że nie jest w stanie wywiązać się z zawartych umów z podróżnymi i zapewnić podróżnym zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną" - podał urząd.

Klienci mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy

Urząd poinformował, że firma posiada zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez TU Europa S.A. Dzięki czemu podróżni mogą ubiegać się o odzyskanie pieniędzy wpłaconych na niezrealizowane wyjazdy. "Podróżni, którzy wnieśli wpłaty za imprezę, która nie została lub nie zostanie zrealizowana proszeni są o składanie zgłoszenia do gwaranta tj. Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A." - podano w komunikacie.

W Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki przy nazwie firmy widnieje napis: "zakaz wykonywania działalności". Zakaz obowiązuje od 28 marca 2026 roku do 28 marca 2029 roku. Poszkodowanych ma być 183 klientów, którzy wpłacili zaliczki lub pełne kwoty za wyjazdy. Wartość roszczeń ma wynosić około 111 tysięcy złotych.

Jak donosi serwis turystyka.rp.pl, "sytuacja finansowa biura podróży miała pogarszać się już od kilku miesięcy". Firma miała mieć trudności ze spłatą zobowiązań związanych m.in. z pożyczkami udzielonymi w czasie pandemii oraz środkami przeznaczonymi na zwroty dla klientów po wybuchu wojny w Ukrainie. "Nierozwiązane problemy finansowe mogły ostatecznie doprowadzić do ogłoszenia niewypłacalności i wstrzymania działalności" - wskazano.

Biuro podróży działało od ponad 30 lat

Na stronie internetowej biura widnieje informacja o doświadczonym organizatorze wyjazdów krajowych i zagranicznych.

"Biuro Turystyki JOANNA to tradycja i doświadczenie. Pomagamy realizować marzenia naszych Klientów już od 30 lat" - czytamy. Dodatkowo podkreślano indywidualne podejście do klientów i wieloletnie doświadczenie pracowników.

"Posiadając ponad 30-letnie doświadczenie, pozwala to na zapewnienie wysokiej jakości usług oraz pełnej satysfakcji naszych Klientów" - podano.

Firma organizowała m.in.:

  • wyjazdy krajowe i zagraniczne,
  • wycieczki szkolne,
  • kolonie,
  • pobyty sanatoryjne
  • sprzedaż ofert dużych biur podróży.
