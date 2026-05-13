Zmierzch potęgi przemysłowej Niemiec? Prawie ćwierć miliona osób straci pracę

Leopold Ryś
dzisiaj, 12:50
Jeszcze do niedawna niemiecka potęga gospodarcza w dużej mierze opierała się o przemysł motoryzacyjny. Obecne prognozy dla tej branży są jednak mało optymistyczne. Pracę bowiem może stracić 225 tys. osób.

225 tys. osób straci pracę

Niemieckie stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego (VDA) prognozuje, że do 2035 roku branża straci w Niemczech 225 tys. miejsc pracy, o 35 tys. więcej niż przewidywano dotychczas.

„Niestety, na podstawie obecnych wyliczeń musimy założyć, że do 2035 roku zniknie 225 tys. miejsc pracy” – przekazała w środę prezes VDA Hildegarda Mueller.

Wcześniej VDA przewidywało, że w latach 2019–2035 w branży zniknie 190 tys. miejsc pracy.

Mueller poinformowała także, że między 2019 a 2025 rokiem w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym zlikwidowano już około 100 tys. miejsc pracy.

"Poważny kryzys konkurencyjności"

Za główną przyczynę cięć Mueller uznała „poważny i trwały kryzys konkurencyjności” w Niemczech i Europie. Wśród problemów branży wymieniła wysokie podatki i opłaty, drogą energię oraz przerośniętą biurokrację

Źródło PAP
