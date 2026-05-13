Zmierzch potęgi przemysłowej Niemiec? Prawie ćwierć miliona osób straci pracę

225 tys. osób straci pracę

Niemieckie stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego (VDA) prognozuje, że do 2035 roku branża straci w Niemczech 225 tys. miejsc pracy, o 35 tys. więcej niż przewidywano dotychczas.

„Niestety, na podstawie obecnych wyliczeń musimy założyć, że do 2035 roku zniknie 225 tys. miejsc pracy” – przekazała w środę prezes VDA Hildegarda Mueller.

Wcześniej VDA przewidywało, że w latach 2019–2035 w branży zniknie 190 tys. miejsc pracy.

Mueller poinformowała także, że między 2019 a 2025 rokiem w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym zlikwidowano już około 100 tys. miejsc pracy.

"Poważny kryzys konkurencyjności"

Za główną przyczynę cięć Mueller uznała „poważny i trwały kryzys konkurencyjności” w Niemczech i Europie. Wśród problemów branży wymieniła wysokie podatki i opłaty, drogą energię oraz przerośniętą biurokrację