Ilu Ukraińców pobiera "nowe" 800 plus? MSWiA podaje liczbę odrzuconych wniosków

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 12:25
Od lutego, kiedy weszły nowe przepisy dotyczące 800 plus dla Ukraińców, liczba przyznanych im świadczeń spadła sześciokrotnie - poinformowało MSWiA. Resort dodał, że do tej pory odrzucono 12,5 tys. wniosków niespełniających nowych wymogów.

Od lutego 2026 r. zmieniły się zasady wypłaty 800 plus dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Obecnie otrzymywanie świadczeń rodzinnych, np. 800 plus, zależy od podjęcia zatrudnienia.

Efekty nowych przepisów dla Ukraińców

Przepisy, które weszły w życie 1 lutego 2026 r., wprowadziły skuteczne mechanizmy weryfikacji. Dzięki uszczelnieniu systemu, liczba nieuprawnionych świadczeń pobieranych przez obywateli Ukrainy spadła sześciokrotnie” - przekazał resort spraw wewnętrznych we wpisie na platformie X.

MSWiA podkreśliło przy tym kluczową rolę danych od Straży Granicznej, dzięki którym ZUS może weryfikować, czy osoby pobierające świadczenia faktycznie przebywają w Polsce. Opuszczenie kraju przez cudzoziemca wstrzymuje bowiem wypłatę świadczeń.

System monitoruje obecność obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy

Ponadto - jak dodał resort - prawo do 800 plus jest też ściśle powiązane z przebywaniem dzieci cudzoziemców w Polsce i uczęszczaniem do szkoły.

System monitoruje obecność obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy, co stanowi dodatkowy filtr potwierdzający ich centrum życiowe w naszym kraju” - zaznaczyło ministerstwo.

Ile wniosków odrzucono?

Według danych przekazanych przez MSWiA, do tej pory odrzucono 12,5 tys. wniosków o świadczenie, które nie spełniały nowych wymogów.

Uchwalona w 2022 r. ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy dała uchodźcom z tego kraju swobodny dostęp do polskiego rynku pracy, a także do świadczeń rodzinnych. Specustawa była wielokrotnie nowelizowana.

Po ostatnich zmianach ZUS może wstrzymać wypłatę 800 plus, jeśli pojawią się wątpliwości co do tego, czy dana osoba mieszka w Polsce, co do aktywności zawodowej rodzica lub tego, czy dziecko realizuje obowiązek nauki. Z obowiązku spełnienia warunku zatrudnienia zwolnieni są m.in. rodzice dzieci z niepełnosprawnościami oraz osoby, które wnioskują o świadczenie na dziecko będące obywatelem Polski.

Podobne zasady odnoszące się do aktywności zawodowej zostaną wprowadzone 1 czerwca 2026 roku także dla innych cudzoziemców spoza UE i EFTA, którzy legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy. Zmiany te nie dotyczą obywateli Polski ani obywateli UE, EFTA i Wielkiej Brytanii objętych umową wystąpienia.

Źródło PAP
Tematy: ZUS, 800 plus, MSWiA, 800 plus dla Ukraińców
