Opłata abonamentowa RTV od wielu lat budzi emocje i jest jednym z najczęściej dyskutowanych obowiązków finansowych w Polsce. Choć wiele osób nie korzysta już z tradycyjnej telewizji ani radia, obowiązujące przepisy wciąż nakładają na większość gospodarstw domowych konieczność jej uiszczania. Wystarczy samo posiadanie urządzenia pozwalającego na odbiór sygnału radiowego lub telewizyjnego, aby powstał obowiązek płatności. Część osób zapomina o regulowaniu należności, inni świadomie je ignorują, co może prowadzić do nałożenia dotkliwych kar, a w ostateczności nawet do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W dalszej części tekstu wyjaśniamy, kto musi płacić abonament, komu przysługuje zwolnienie oraz jakie sankcje grożą za zaległości.

Abonament RTV. Podstawa prawna

Konieczność opłacania abonamentu RTV wynika z przepisów ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728). Zgodnie z tymi regulacjami zarówno osoby prywatne, jak i różnego rodzaju podmioty, które posiadają odbiorniki radiowe lub telewizyjne, muszą je zarejestrować oraz regularnie wnosić stosowne opłaty. Istotne jest to, że obowiązek pojawia się już z chwilą samego posiadania sprzętu umożliwiającego odbiór sygnału – bez względu na to, czy urządzenie jest używane, czy tylko znajduje się w mieszkaniu albo siedzibie firmy czy instytucji.

Abonament RTV 2026 – do kiedy uregulować należność za marzec?

Opłatę abonamentową RTV trzeba uiścić najpóźniej do 25. dnia każdego miesiąca. Osoby wnoszące należność w systemie miesięcznym powinny pilnować tego terminu, by nie narazić się na powstanie zaległości. Warto jednak pamiętać, że przepisy umożliwiają skorzystanie z rabatu przy płatności z góry za dłuższy okres. Uregulowanie abonamentu za kilka miesięcy jednorazowo, na przykład za kwartał czy pół roku, pozwala zmniejszyć całkowity koszt oraz uniknąć konieczności comiesięcznego kontrolowania dat wpłat.

Ile kosztuje abonament RTV w 2026 roku?

Od 1 stycznia 2026 r. weszły w życie podwyższone stawki abonamentu RTV. Obecnie miesięczna opłata za odbiornik radiowy wynosi 9,50 zł, natomiast za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny trzeba zapłacić 30,50 zł. Przepisy przewidują jednak możliwość zmniejszenia kosztów dla osób, które zdecydują się uregulować należność z wyprzedzeniem – za dłuższy okres.

W przypadku przedpłat obowiązują następujące upusty:

3% miesięcznej stawki – przy opłacie za dwa miesiące,

4% – przy wpłacie za trzy miesiące,

5% – przy płatności za sześć miesięcy,

10% – przy jednorazowym uiszczeniu opłaty za cały rok.

Rabaty dotyczą zarówno samego odbiornika radiowego, jak i telewizora czy kompletu radiowo-telewizyjnego. Poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie stawek obowiązujących w 2026 roku z uwzględnieniem zniżek zależnych od wybranego okresu rozliczeniowego.

Okres Abonament radiowy w 2026 roku Abonament radiowo-telewizyjny w 2026 roku 2 m-ce 18,40 zł 59,20 zł 3 m-ce 27,40 zł 87,80 zł 4 m-ce 36,90 zł 118,30 zł 5 m-cy 45,80 zł 147,00 zł 6 m-cy 54,10 zł 173,80 zł 7 m-cy 63,60 zł 204,30 zł 8 m-cy 72,50 zł 233,00 zł 9 m-cy 81,50 zł 261,60 zł 10 m-cy 91,00 zł 292,10 zł 11 m-cy 99,90 zł 320,80 zł 12 m-cy 102,60 zł 329,40 zł

Jakie kary za niepłacenie abonamentu RTV w 2026 roku?

Nieuregulowanie abonamentu RTV w terminie może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi. Za niewywiązywanie się z tego obowiązku przewidziana jest kara w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej opłaty abonamentowej. W 2026 roku oznacza to:

285 zł – w przypadku posiadania wyłącznie radia,

915 zł – gdy w domu znajduje się radio i telewizor.

Po doręczeniu wezwania do zapłaty zobowiązana osoba ma 7 dni na spłatę zaległości albo przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do zwolnienia z opłat. Brak reakcji w wyznaczonym terminie może skutkować przekazaniem sprawy do urzędu skarbowego, który ma uprawnienia do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Kogo dotyczy obowiązek opłacania abonamentu RTV?

Każda osoba, która ma sprzęt pozwalający na odbiór sygnału radiowego lub telewizyjnego, musi opłacać abonament RTV. Zgodnie z przepisami już samo posiadanie takiego urządzenia rodzi obowiązek wnoszenia opłat – bez względu na to, czy faktycznie z niego korzystamy, czy pozostaje wyłączone.

W praktyce oznacza to, że regulacja obejmuje m.in. telewizory, radia, zestawy audio, a także odbiorniki radiowe zainstalowane w samochodach. Rejestracji można dokonać osobiście w placówce Poczty Polskiej lub przez internet, wypełniając formularz dostępny na stronie operatora.

Abonament RTV - kontrole w 2026 roku

Sprawdzaniem, czy abonament RTV jest opłacany, zajmują się wyznaczeni kontrolerzy Poczta Polska. W całym kraju jest ich stosunkowo niewielu, dlatego inspekcje częściej dotyczą firm, instytucji i urzędów niż prywatnych gospodarstw domowych. Należy przy tym pamiętać, że kontroler nie ma prawa wejść do mieszkania bez zgody właściciela. Może natomiast poprosić o okazanie dowodu rejestracji odbiornika albo przekazać wezwanie do zapłaty zaległych opłat.

Dług za abonament RTV – postępowanie egzekucyjne

Jeżeli w trakcie kontroli okaże się, że opłaty abonamentowe nie były wnoszone, właściciel odbiornika w pierwszej kolejności dostaje pisemne upomnienie z żądaniem zapłaty. Od chwili doręczenia dokumentu ma 7 dni na uregulowanie zaległości. Gdy nie zrobi tego w wyznaczonym czasie, Poczta Polska wystawia tytuł wykonawczy i kieruje sprawę do urzędu skarbowego. Na tym etapie postępowanie przejmują organy podatkowe, które mogą prowadzić egzekucję należności z wykorzystaniem uprawnień zbliżonych do tych, jakie przysługują komornikowi sądowemu.

Czy urząd skarbowy może zająć emeryturę lub pensję za abonament RTV?

Gdy zaległości z tytułu abonamentu RTV nie zostaną spłacone w wyznaczonym czasie, urząd skarbowy ma prawo rozpocząć procedurę egzekucyjną. Należność może zostać wyegzekwowana m.in. z:

pensji,

emerytury albo renty,

pieniędzy znajdujących się na koncie bankowym,

zwrotu nadpłaconego podatku.

Podstawą podjęcia takich działań jest tytuł wykonawczy sporządzony przez Poczta Polska i przekazany do urzędu skarbowego. Postępowanie egzekucyjne odbywa się bez konieczności uzyskania zgody dłużnika. W przypadku świadczeń emerytalnych i rentowych obowiązują jednak określone przepisami limity potrąceń oraz kwoty wolne od zajęcia.

Kto nie ma obowiązku płacenia abonamentu RTV?

W 2026 roku z obowiązku opłacania abonamentu RTV zwolnione są m.in. następujące grupy osób:

seniorzy powyżej 75. roku życia,

osoby zaliczone do I grupy inwalidztwa,

osoby całkowicie niezdolne do pracy,

posiadacze orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osoby całkowicie głuche lub z obustronnym upośledzeniem słuchu,

osoby niewidome, u których ostrość wzroku nie przekracza 15%,

osoby zarejestrowane jako bezrobotne,

osoby pobierające rentę socjalną lub świadczenie pielęgnacyjne,

osoby korzystające z pomocy społecznej,

emeryci po ukończeniu 60. roku życia, których miesięczna emerytura nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia.

W 2026 roku więcej seniorów zwolnionych z obowiązku opłacania abonamentu RTV

W 2026 roku zwiększyła się liczba osób uprawnionych do całkowitego zwolnienia z opłaty abonamentowej RTV, dzięki automatycznemu podwyższeniu progu dochodowego. Z ulgi mogą korzystać osoby, które ukończyły 60 lat i mają przyznaną emeryturę, której wysokość nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, według danych Główny Urząd Statystyczny. Dla porównania, w 2025 roku zwolnienie przysługiwało emerytom, których świadczenie nie przekraczało 4090,86 zł brutto miesięcznie, czyli połowy przeciętnego wynagrodzenia wynoszącego 8181,72 zł brutto w 2024 roku. W 2026 roku próg został podniesiony – Główny Urząd Statystyczny poinformował 11 lutego, że średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2025 roku wyniosło 8903,56 zł, co oznacza, że osoby z emeryturą do 4451,78 zł będą mogły skorzystać ze zwolnienia z abonamentu RTV.

