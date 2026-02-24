Emeryci i renciści mogą skorzystać z dodatkowych środków w postaci zwrotu nadpłaconego podatku PIT. W dalszej części artykułu wyjaśniamy, kto dokładnie jest uprawniony do zwrotu, jakiej wysokości mogą być te środki oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby pieniądze trafiły bezpośrednio na konto świadczeniobiorcy.

Zwrot PIT dla seniorów w 2026 roku. Kto może liczyć na pieniądze ze skarbówki?

Zwroty PIT dla seniorów wynikają z nadpłaconego podatku pobranego od trzynastej i czternastej emerytury. W 2025 roku od tych dodatkowych świadczeń, oprócz składki zdrowotnej, pobierano także zaliczkę na podatek dochodowy, co obniżało faktyczną kwotę wypłacaną „na rękę”. Środki otrzymają emeryci i renciści, którzy w 2025 roku pobrali 13. emeryturę lub zarówno 13., jak i 14., a ich łączny roczny dochód ze wszystkich świadczeń nie przekroczył 30 tys. zł, czyli obowiązującego limitu kwoty wolnej od podatku. Szacuje się, że w 2026 roku zwrot PIT obejmie osoby, których podstawowe świadczenie wynosiło około 1800–2100 zł miesięcznie.

Jaki zwrot PIT z 13. i 14. emerytury otrzymają seniorzy w 2026 roku? [Tabela]

Kwota zwrotu podatku jest uzależniona od wysokości podstawowej emerytury. Emeryci, którzy w 2025 roku otrzymali zarówno 13., jak i 14. emeryturę, mogą odzyskać z urzędu skarbowego nawet około 400 zł. W przypadku gospodarstw domowych, gdzie oboje małżonkowie spełniają kryteria do zwrotu, łączna suma może wynieść około 800 zł.

Emerytura/renta brutto Emerytura/renta na rękę Trzynastka i czternastka razem na rękę Zwrot PIT z trzynastki i czternastki 1500 zł 1365 zł 3209,62 zł 210 zł 1600 zł 1456 zł 3185,62 zł 234 zł 1700 zł 1496 zł 3161,62 zł 258 zł 1800 zł 1638 zł 3137,62 zł 282 zł 1900 zł 1729 zł 3113,62 zł 306 zł 2000 zł 1820 zł 3089,62 zł 330 zł 2100 zł 1911 zł 3065,62 zł 354 zł 2200 zł 2002 zł 3041,62 zł 378 zł 2300 zł 2093 zł 3017,62 zł 402 zł 2400 zł 2184 zł 2993,62 zł 426 zł 2500 zł 2275 zł 2969,62 zł 0 zł

Czy trzeba złożyć wniosek, żeby otrzymać zwrot PIT w 2026 roku?

W 2026 roku zwrot podatku zostanie wypłacony automatycznie, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Warunkiem jest jednak prawidłowe rozliczenie PIT za 2025 rok, gdyż to właśnie na jego podstawie obliczana jest nadpłata. Urząd skarbowy przygotuje wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe w formie elektronicznej. Po zaakceptowaniu deklaracji bez wprowadzania zmian stanie się ona ostateczna. Jeśli z rozliczenia wynika nadpłata, środki zostaną przekazane podatnikowi w wybrany sposób – przelewem na konto bankowe lub poprzez przekaz pocztowy.

Kiedy seniorzy otrzymają zwrot PIT w 2026 roku?

Deklarację PIT za 2025 rok można składać od 15 lutego 2026 r., a ostateczny termin upływa 30 kwietnia 2026 r. Termin złożenia zeznania wpływa na szybkość wypłaty zwrotu – osoby, które rozliczyły się od razu po udostępnieniu formularzy, mogą otrzymać przelew jeszcze w lutym. Najszybciej środki trafiają do podatników korzystających z elektronicznych form rozliczeń w systemie Ministerstwa Finansów. Warto jednak pamiętać, że czas oczekiwania na zwrot może się wydłużyć w zależności od obciążenia konkretnego urzędu skarbowego – przy większej liczbie spraw wypłata może nastąpić później.

Którzy seniorzy nie otrzymają zwrotu PIT w 2026 roku?

Nie wszyscy emeryci i renciści mogą liczyć na zwrot podatku. Świadczenie nie przysługuje osobom, których miesięczna emerytura lub renta przekracza 2500 zł brutto. Wyłączeni są także seniorzy osiągający dodatkowe dochody, np. z pracy lub wynajmu nieruchomości, jeśli ich łączna roczna suma przekracza 30 tys. zł. Zwrot nie dotyczy również osób pobierających emerytury zagraniczne, rozliczanych według odrębnych zasad podatkowych. W przypadku zaległości wobec urzędu skarbowego nadpłata nie zostanie przekazana na konto podatnika, lecz zostanie potrącona na poczet zobowiązań.