Ogólnopolska Karta Seniora to inicjatywa skierowana do osób, które ukończyły 60 lat. Jej celem jest wsparcie starszych mieszkańców poprzez zapewnienie im dostępu do szerokiej gamy rabatów i specjalnych ofert. Posiadacze karty mogą liczyć m.in. na niższe ceny usług medycznych, tańsze wejściówki do kin, teatrów i muzeów, a także atrakcyjne zniżki w sanatoriach czy podczas codziennych zakupów. Program jest stale poszerzany, a grono firm i instytucji honorujących kartę regularnie się zwiększa. Jakie konkretne korzyści daje jej wyrobienie?

Ogólnopolska Karta Seniora - tańsze zakupy, usługi medyczne i rehabilitacyjne

Ogólnopolska Karta Seniora to program skierowany do osób, które ukończyły 60 lat, którego celem jest zapewnienie im dostępu do szerokiej oferty usług i produktów w niższych cenach. Dzięki karcie seniorzy mogą korzystać z rabatów w tysiącach miejsc w całym kraju – od sklepów, przez placówki medyczne i gabinety rehabilitacyjne, po instytucje kultury, hotele, sanatoria, ośrodki wypoczynkowe i restauracje.

Reklama

Kto może otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora?

Reklama

Ogólnopolska Karta Seniora jest dostępna dla wszystkich osób po 60. roku życia – niezależnie od poziomu dochodów, aktywności zawodowej czy stanu zdrowia. Mogą z niej korzystać zarówno emeryci, jak i seniorzy nadal pracujący. Dokument nie zawiera danych osobowych właściciela, lecz posiada indywidualny numer przypisany do danej osoby i wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Aby skorzystać z rabatu, wystarczy okazać kartę w miejscu honorującym program i wybrać przysługującą zniżkę lub ofertę specjalną.

Zniżki w sanatoriach i uzdrowiskach z Ogólnopolską Kartą Seniora

W tej chwili Ogólnopolska Karta Seniora jest akceptowana w 74 sanatoriach i uzdrowiskach w całym kraju. Ośrodki te najczęściej proponują zniżki na pobyty oraz zabiegi zdrowotne, a dodatkowo umożliwiają skorzystanie z innych usług w niższych cenach, takich jak:

zakup kosmetyków w punktach sprzedaży działających przy uzdrowiskach,

opłaty za parking,

oferta gastronomiczna,

wypożyczenie kijków do nordic walking,

wstęp do stref basenowych i saun.

Aktualną listę współpracujących sanatoriów oraz szczegóły dotyczące rabatów można znaleźć na stronie programu Ogólnopolskiej Karty Seniora – wykaz placówek jest systematycznie uzupełniany i aktualizowany.

Jakie jeszcze zniżki przysługują z Ogólnopolską Kartą Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora otwiera przed osobami 60+ szeroki wachlarz rabatów, które mają ułatwiać codzienne funkcjonowanie i sprzyjać aktywności. Do programu przystąpiło już ponad 5200 punktów w całym kraju, a lista partnerów systematycznie się powiększa. Oprócz sanatoriów i uzdrowisk, zniżki obejmują m.in.:

zakupy – rabaty w 2497 sklepach reprezentujących różne branże,

– rabaty w 2497 sklepach reprezentujących różne branże, usługi medyczne – tańsza rehabilitacja, wizyty u specjalistów, usługi stomatologiczne oraz zakup okularów korekcyjnych,

– tańsza rehabilitacja, wizyty u specjalistów, usługi stomatologiczne oraz zakup okularów korekcyjnych, gastronomię – 786 restauracji i kawiarni oferujących preferencyjne ceny dla seniorów,

– 786 restauracji i kawiarni oferujących preferencyjne ceny dla seniorów, noclegi – 554 obiektów zapewniających zniżki na pobyt,

– 554 obiektów zapewniających zniżki na pobyt, urodę – promocje w salonach fryzjerskich i gabinetach kosmetycznych,

– promocje w salonach fryzjerskich i gabinetach kosmetycznych, kulturę i rozrywkę – tańsze bilety do teatrów, muzeów, domów kultury oraz na wydarzenia artystyczne.

Jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora?

Wyrobienie Ogólnopolskiej Karty Seniora nie jest skomplikowane i zajmuje niewiele czasu. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie glosseniora.pl, a następnie przesłać go pocztą na podany adres. Formularze można znaleźć także na stronach internetowych gmin biorących udział w programie „Gmina Przyjazna Seniorom” oraz w niektórych urzędach, które wspierają tę inicjatywę.

Ile kosztuje Ogólnopolska Karta Seniora?

Aby otrzymać Kartę Seniora, należy uiścić opłatę członkowską w wysokości:

35 zł – karta ważna przez 1 rok,

– karta ważna przez 1 rok, 50 zł – karta ważna przez 2 lata.

Mieszkańcy gmin biorących udział w programie „Gmina Przyjazna Seniorom” są zwolnieni z tej opłaty, ponieważ jej koszt pokrywa lokalny samorząd. Obecnie w inicjatywę zaangażowanych jest 338 miast i gmin, a pełną listę można znaleźć na stronie glosseniora.pl.