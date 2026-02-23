Od 1 stycznia 2026 roku wzrosły opłaty za abonament RTV

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują nowe stawki abonamentu RTV. Miesięczna opłata za odbiornik radiowy wynosi 9,50 zł, co oznacza wzrost o 0,80 zł w porównaniu z poprzednią kwotą 8,70 zł. W przypadku odbiornika telewizyjnego lub zestawu radiowo-telewizyjnego miesięczna opłata wzrosła do 30,50 zł z 27,30 zł, czyli o 3,20 zł. Przy comiesięcznym regulowaniu należności roczny koszt abonamentu wynosi 114 zł za radio oraz 366 zł za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny.

Nadal jednak za uiszczanie opłat abonamentowych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc będą obowiązywały zniżki:

Za używanie odbiornika radiofonicznego:

3,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry;

4,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry;

5,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry;

10,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

Za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

3,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry;

4,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry;

5,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

10,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

Abonament RTV w 2026 roku po zniżkach

Tak prezentują się stawki abonamentu RTV na 2026 rok po uwzględnieniu zniżek za wcześniejsze uiszczenie należności. Osoby decydujące się na płatność z góry – za kilka miesięcy lub za cały rok – mogą zapłacić mniej. Przykładowo, roczna opłata za odbiornik radiowy będzie niższa niż suma dwunastu pojedynczych wpłat dokonywanych co miesiąc.

Okres Abonament radiowy w 2026 roku Abonament radiowo-telewizyjny w 2026 roku 2 m-ce 18,40 zł 59,20 zł 3 m-ce 27,40 zł 87,80 zł 4 m-ce 36,90 zł 118,30 zł 5 m-cy 45,80 zł 147,00 zł 6 m-cy 54,10 zł 173,80 zł 7 m-cy 63,60 zł 204,30 zł 8 m-cy 72,50 zł 233,00 zł 9 m-cy 81,50 zł 261,60 zł 10 m-cy 91,00 zł 292,10 zł 11 m-cy 99,90 zł 320,80 zł 12 m-cy 102,60 zł 329,40 zł

Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV w 2026 roku

Niektóre grupy osób posiadające określone uprawnienia są zwolnione z obowiązku opłacania abonamentu RTV. Aby skorzystać z tego prawa, należy w placówce Poczty Polskiej przedstawić dokument potwierdzający uprawnienie do zwolnienia oraz złożyć odpowiednie oświadczenie. Ulga zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono wszystkich formalności.

Z opłat abonamentowych zwolnione są m.in.:

osoby, wobec których orzeczono:

zaliczenie do I grupy inwalidów,

całkowitą niezdolność do pracy,

znaczny stopień niepełnosprawności,

trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym;

osoby, które ukończyły 75. rok życia;

osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy;

osoby niesłyszące z potwierdzoną całkowitą głuchotą lub obustronnym uszkodzeniem słuchu (na częstotliwości 2000 Hz przy natężeniu od 80 dB);

osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.;

osoby po 60. roku życia z prawem do emerytury, której wysokość nie przekracza 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa GUS;

osoby:

korzystające ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych,

zarejestrowane jako bezrobotne,

posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego;

osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W 2026 roku więcej seniorów zwolnionych z opłacania abonamentu RTV

W 2026 roku zwiększy się liczba uprawnionych do całkowitego zwolnienia z opłaty, a to za sprawą automatycznego podwyższenia progu dochodowego. Osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 2025 roku zwolnienie dotyczyło osób, których miesięczna emerytura nie przekracza kwoty 4090,86 zł brutto, czyli 50% z kwoty 8181,72 zł – tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej brutto w 2024 roku. W 2026 r. ten limit zwolnienia będzie wyższy. 11 lutego 2026 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej brutto w 2025 roku wyniosło 8903,56 zł. W związku z tym w 2026 roku uprawnione do zwolnienia z opłacania abonamentu RTV są osoby, których emerytura nie przekracza kwoty 4451,78 zł.

Jak uzyskać zwolnienie z opłaty za abonament RTV w 2026 roku?

Sposób uzyskania zwolnienia z opłacania abonamentu RTV uzależniony jest od kategorii, do której należy osoba uprawniona. Najłatwiej mają seniorzy po ukończeniu 75. roku życia – w ich przypadku ulga przyznawana jest automatycznie i nie wymaga składania żadnych dodatkowych dokumentów. Pozostali uprawnieni muszą zgłosić się do placówki Poczty Polskiej, gdzie składają stosowne oświadczenie oraz okazują dokument potwierdzający prawo do zwolnienia.

Ulga zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności, czyli złożono oświadczenie i przedstawiono wymagane dokumenty w placówce Poczty Polskiej.

Jakie dokumenty należy przedstawić, by uzyskać zwolnienie z opłacania abonamentu RTV?

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do bycia nieobjętym obowiązkiem zależą od powodu zwolnienia z opłaty. Są to:

Powód zwolnienia Wymagane dokumenty Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy Orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję Ukończenie 75. roku życia Brak – zwolnienie przysługuje automatycznie Pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub renty socjalnej Decyzja właściwego organu (świadczenia rodzinne) albo decyzja jednostki organizacyjnej ZUS (lub innego organu emerytalno-rentowego). Głuchota lub obustronne uszkodzenie słuchu Orzeczenie właściwego organu albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające parametry Ostrość wzroku do 15% Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP lub orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku lub orzeczenie stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość nie przekracza 15%) lub zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej potwierdzające parametry Pobieranie emerytury nie wyższej niż 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni Dowód osobisty oraz decyzja ZUS (albo innego organu emerytalno-rentowego) o wysokości emerytury w danym roku Spełnianie kryteriów dochodowych określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych Zaświadczenie tego organu stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych Korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej Decyzja jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego Posiadanie statusu bezrobotnego Zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego Pobieranie zasiłku przedemerytalnego Decyzja ZUS o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego lub zaświadczenie ZUS o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego Pobieranie zasiłku dla opiekuna Decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych

Ile wynosi kara za niepłacenie abonamentu RTV w 2026 roku?

Brak opłaty abonamentu RTV może wiązać się z nałożeniem sankcji finansowej w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki. W 2026 roku oznacza to karę wynoszącą:

285 zł w przypadku użytkowania wyłącznie odbiornika radiowego,

915 zł za posiadanie radia i telewizora.

Po doręczeniu wezwania do zapłaty dłużnik ma 7 dni na uregulowanie zaległości albo na przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do ustawowego zwolnienia z opłat.