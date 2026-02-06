Najem krótkoterminowy pod lupą. Skorzystają wspólnoty mieszkaniowe

Zmiany znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, przygotowywanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Nowe regulacje mają kompleksowo ująć zasady funkcjonowania najmu krótkoterminowego, który w ostatnich latach dynamicznie się rozwijał – często bez jasnych reguł i kosztem innych mieszkańców budynków.

Jednym z kluczowych zapisów jest możliwość różnicowania wysokości zaliczek na utrzymanie nieruchomości. Po wejściu ustawy w życie wspólnoty będą mogły obciążać wyższymi opłatami właścicieli lokali wykorzystywanych intensywniej niż typowe mieszkania.

"Projekt przewiduje możliwość zwiększenia wysokości zaliczki"

O szczegółach zmian poinformował Tomasz Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, odpowiadając na interpelację posła Grzegorza Macko. Parlamentarzysta pytał, czy rząd planuje przyznać wspólnotom realne narzędzia do regulowania lub ograniczania najmu krótkoterminowego.

"Projekt przewiduje możliwość zwiększenia właścicielom lokali wysokości zaliczki na pokrycie kosztów zarządu" – wyjaśnił wiceminister. Jak zaznaczył, decyzja ta będzie mogła zostać podjęta uchwałą wspólnoty, o ile sposób korzystania z lokalu faktycznie generuje wyższe koszty i zostanie to potwierdzone odpowiednią kalkulacją przygotowaną przez zarząd lub zarządcę nieruchomości.

Mieszkanie jak hotel? Koszty rosną dla wszystkich

Obecnie podobne rozwiązanie dotyczy wyłącznie lokali użytkowych. Tymczasem – jak podkreśla resort – także mieszkania formalnie mające status lokali mieszkalnych mogą znacząco obciążać części wspólne budynku, jeśli są wykorzystywane komercyjnie.

Chodzi m.in. o częstsze sprzątanie klatek schodowych, szybsze zużycie wind, większy ruch osób trzecich czy konieczność montażu monitoringu. Resort wprost wskazuje, że nowe przepisy obejmą również lokale mieszkalne, w których prowadzony jest najem krótkoterminowy.

Rząd szykuje rewolucję. Koniec szarej strefy?

Podwyższanie zaliczek to tylko jeden z elementów planowanej reformy. Ministerstwo Sportu i Turystyki chce przede wszystkim ograniczyć szarą strefę i wprowadzić jasne zasady dla rynku najmu krótkoterminowego. Projekt zakłada m.in. obowiązkową rejestrację wszystkich obiektów wynajmowanych na doby oraz składanie oświadczeń, że lokale spełniają wymagania stawiane mieszkaniom.

Co więcej, od 1 stycznia 2029 roku samorządy miałyby zyskać prawo do wyznaczania stref, w których wynajem krótkoterminowy będzie zakazany lub ograniczony. To rozwiązanie, które ma chronić funkcję mieszkaniową centrów miast i interesy stałych mieszkańców.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Projekt regulacji rynku najmu krótkoterminowego ma trafić pod obrady Rady Ministrów w pierwszym kwartale 2026 roku. Jeśli przepisy zostaną przyjęte, właściciele mieszkań wynajmowanych turystom muszą liczyć się nie tylko z dodatkowymi obowiązkami formalnymi, ale też z realnie wyższymi opłatami na rzecz wspólnot mieszkaniowych.