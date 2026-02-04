Mediana wynagrodzeń w Polsce

W sierpniu 2025 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto wyniosła 7 280,00 zł i wzrosła nominalnie w stosunku do lipca 2025 r. o 0,5 proc., natomiast w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku wzrosła nominalnie o 8,7 proc.

Mediana wynagrodzeń była niższa o 17,4 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zmalało nominalnie o 0,4 proc. w stosunku do lipca 2025 r., a w stosunku do sierpnia 2024 r. wzrosło nominalnie o 8,0 proc.

W sierpniu 2025 r. 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4666,00 zł (decyl pierwszy). Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 13881,59 zł (decyl dziewiąty).

W podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób mediana wynagrodzeń brutto była równa płacy minimalnej obowiązującej w tym okresie.

Przeciętne wynagrodzenie znacznie wyższe niż mediana

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w sierpniu 2025 r. wyniosło 8827,87 zł.

Dlaczego mediana wynagrodzeń lepiej niż średnia oddaje realny poziom wynagrodzeń w Polsce?

Mediana wynagordzeń to wskaźnik, który dzieli wszystkich zatrudnionych na dwie równe grupy: połowa zarabia poniżej tej wartości, a połowa powyżej, po uprzednim uporządkowaniu danych rosnąco (zazwyczaj przeliczonych na pełny etat). Według GUS jest to wartość środkowa w rozkładzie wynagrodzeń miesięcznych brutto.

Z kolei wskaźnik średniego wynagrodzenia to średnia arytmetyczna wynagrodzeń miesięcznych brutto, obejmująca pensje z umów o pracę, honoraria oraz wypłaty z zysku, ale pomijająca np. samozatrudnionych czy pracowników firm poniżej 10 osób.

Wskaźnik średniego wynagrodzenia jest podatny na wpływ wysokich zarobków nielicznych osób (np. kadry zarządzającej), co zawyża wynik, podczas gdy mediana eliminuje efekt skrajnych wartości i pokazuje realia "środka" społeczeństwa. W Polsce różnica wynosi często 18-20 proc.