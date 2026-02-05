Podatek od nieruchomości obejmuje:

Reklama

- grunty, które nie są gruntami rolnymi ani lasami,

- budynki mieszkalne,

- wyodrębnione lokale, w tym użytkowe, posiadające księgę wieczystą.

Wysokość podatku nie jest jednolita w całym kraju. Stawki ustalają gminy, ale muszą mieścić się w granicach maksymalnych określonych przez ministra finansów. Właściciele otrzymują decyzję podatkową, tzw. nakaz płatniczy, który jednoznacznie określa kwotę i terminy. Od tego obowiązku nie ma możliwości odstąpienia.

Terminy płatności. Kto musi zapłacić całość do 15 marca?

Osoby fizyczne regulują podatek od nieruchomości zazwyczaj w czterech ratach:

I rata – do 15 marca,

II rata – do 15 maja,

III rata – do 15 września,

IV rata – do 15 listopada.

Jeśli jednak roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, całość trzeba zapłacić jednorazowo właśnie do 15 marca. To ważny szczegół, który bywa pomijany, a jego przeoczenie może skutkować zaległością.

Kogo dotyczy obowiązek podatkowy w 2026 roku?

Reklama

Podatek od nieruchomości muszą opłacić:

- właściciele nieruchomości,

- posiadacze samoistni, czyli osoby faktycznie korzystające z gruntu jak właściciel,

- użytkownicy wieczyści gruntów publicznych,

- posiadacze mienia publicznego — zarówno na podstawie umowy, jak i bez niej.

Obowiązek nie zależy od tego, czy nieruchomość jest faktycznie użytkowana — liczy się sam fakt posiadania.

Podatek od nieruchomości można opłacić:

- w kasie urzędu gminy lub miasta,

- przelewem na wskazany rachunek,

- u inkasenta, np. u sołtysa.

Dla 2026 roku górne limity stawek przewidują m.in.:

- do 1,25 zł za m² budynków mieszkalnych,

- do 35,53 zł za m² powierzchni wykorzystywanej na działalność gospodarczą.

Ostateczna kwota zawsze zależy od lokalnych uchwał podatkowych.

Brak zapłaty? Odsetki to dopiero początek

Uchylanie się od zapłaty podatku skutkuje automatycznym naliczaniem odsetek. W poważniejszych przypadkach sprawa może mieć znacznie poważniejsze konsekwencje. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego, osoby unikające opodatkowania, nieujawniające przedmiotu opodatkowania lub nie składające wymaganych deklaracji, narażają się na surowe sankcje.

Grzywna może sięgnąć nawet 720 stawek dziennych, co daje maksymalnie 64 080 zł. W skrajnych sytuacjach przepisy przewidują także karę pozbawienia wolności lub połączenie obu sankcji.

Warto sprawdzić decyzję wcześniej

Eksperci podkreślają, że warto dokładnie zapoznać się z decyzją podatkową zaraz po jej otrzymaniu. Pozwala to uniknąć nieporozumień, błędów formalnych i stresu związanego z ewentualnym postępowaniem skarbowym. W przypadku wątpliwości zawsze można skontaktować się z urzędem gminy — to prostsze niż późniejsze tłumaczenie się z zaległości.