Zasiłek zwrotny – czym jest i kto może z niego skorzystać?

Zasiłek zwrotny to jedna z form pomocy finansowej oferowanej przez MOPS lub GOPS. W przeciwieństwie do wielu innych świadczeń, może się o niego ubiegać każda osoba znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej, niezależnie od wysokości dochodów.

Świadczenie kierowane jest zarówno do osób samotnych, jak i rodzin. Co istotne, mogą z niego skorzystać również ci, których dochody przekraczają obowiązujące progi – obecnie jest to 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 823 zł na osobę w rodzinie.

Kiedy można otrzymać wsparcie?

Zasiłek zwrotny przyznawany jest w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach. Najczęściej chodzi o nagłe zdarzenia, które powodują pilną potrzebę wsparcia finansowego. Mogą to być m.in.:

- utrata pracy lub źródła dochodu,

- poważna choroba lub wypadek,

- nagła awaria w mieszkaniu (np. ogrzewania czy instalacji),

- inne losowe zdarzenia, które znacząco pogarszają sytuację życiową.

Świadczenie może mieć charakter celowy, czyli jednorazowy (np. na opłacenie rachunków lub zakup leków), albo okresowy, wypłacany przez określony czas.

Ile pieniędzy można dostać z MOPS lub GOPS?

Nie ma jednej, stałej kwoty zasiłku zwrotnego. Wysokość świadczenia ustalana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb wnioskodawcy i celu, na jaki mają zostać przeznaczone środki. W praktyce przyznawane kwoty najczęściej mieszczą się w przedziale od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Im lepiej uzasadniona potrzeba pomocy, tym większe są szanse na wyższe wsparcie.

Czy zasiłek zwrotny trzeba oddać?

Jak sama nazwa wskazuje, zasiłek zwrotny co do zasady podlega obowiązkowi zwrotu. Nie oznacza to jednak, że zawsze trzeba oddać całą kwotę jednorazowo.

MOPS lub GOPS może:

- umorzyć dług w całości lub w części,

- odroczyć termin spłaty,

- rozłożyć zobowiązanie na raty.

Takie ulgi są możliwe w sytuacjach, gdy zwrot świadczenia stanowiłby nadmierne obciążenie finansowe dla osoby lub rodziny.

Jak wygląda procedura przyznania świadczenia?

Decyzję o przyznaniu zasiłku podejmuje właściwy ośrodek pomocy społecznej. Wcześniej przeprowadzany jest wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Ma on na celu ocenę aktualnej sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej.

Pracownik socjalny powinien przeprowadzić wywiad w ciągu 14 dni roboczych od złożenia wniosku. Termin wizyty ustalany jest indywidualnie – osobiście lub telefonicznie. Od decyzji wydanej przez ośrodek przysługuje prawo do odwołania.

Wypłata pieniędzy – kilka możliwości

Przyznane środki mogą zostać wypłacone przelewem na konto bankowe, w kasie banku lub przekazem pocztowym. Istnieje także możliwość przekazania pieniędzy bezpośrednio na konto wierzyciela, np. zakładu energetycznego, gazowego lub spółdzielni mieszkaniowej, jeśli zasiłek ma pokryć zaległe rachunki.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?

Aby ubiegać się o zasiłek zwrotny, należy złożyć w MOPS lub GOPS m.in.:

- podanie z określeniem celu pomocy,

- dokumenty potwierdzające dochody netto ze wszystkich źródeł z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (lub z miesiąca złożenia wniosku w przypadku utraty dochodu),

- zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),

- wymagane oświadczenia, w tym o odpowiedzialności karnej i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Wsparcie, o którym wciąż mało się mówi

Zasiłek zwrotny to jedno z tych świadczeń, które wciąż pozostają mało znane, mimo że mogą realnie pomóc w trudnym momencie życia. Brak kryterium dochodowego sprawia, że jest to rozwiązanie także dla osób, które zwykle nie kwalifikują się do pomocy społecznej, a nagle znalazły się w kryzysowej sytuacji.