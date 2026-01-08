Karta Dużej Rodziny. Co się zmieni?

Chodzi o wydłużony okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Nowe regulacje przewidują preferencje dla rodzin wielodzietnych w urzędach pracy. Standardowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi obecnie 180 dni. Od 2026 roku osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny będą mogły otrzymywać świadczenie nawet przez 365 dni. To niemal dwukrotne wydłużenie wsparcia finansowego w trudnym momencie.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2026 roku?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych pozostaje uzależniona od okresu jego pobierania. Przez pierwsze 90 dni świadczenie wynosi 1662,00 zł. Po tym czasie kwota spada do 1305,20 zł miesięcznie. Dłuższy okres wypłat oznacza więc realne zabezpieczenie finansowe dla rodzin z co najmniej trójką dzieci.

Kto może skorzystać z Karty Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom, którzy wychowują lub wychowywali co najmniej troje dzieci. Dotyczy to zarówno rodziców biologicznych, jak i zastępczych. Kartę mogą otrzymać także dzieci do 18. roku życia lub do 25. roku życia, jeśli kontynuują naukę – pod warunkiem że w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia kryterium wieku.

W przypadku dzieci z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności karta przysługuje bez względu na wiek. Uprawnieni są również małżonkowie rodziców, a także osoby prowadzące rodzinne domy dziecka.

Jakie zniżki oferuje Karta Dużej Rodziny?

Regularne korzystanie z Karty Dużej Rodziny pozwala realnie obniżyć codzienne wydatki. Zniżki wynoszą zazwyczaj od 5 do 10 proc. i obejmują wiele branż. Posiadacze KDR mogą liczyć m.in. na:

tańsze zakupy w popularnych sieciach spożywczych, takich jak Auchan, Lidl, Kaufland;

zniżki na paliwo na stacjach m.in. Orlen i Circle K;

rabaty na usługi medyczne oraz sanatoryjne;

bezpłatne wstępy do parków narodowych;

niższe ceny biletów do muzeów, kin, teatrów i galerii sztuki;

preferencyjne ceny na basenach, siłowniach i w klubach fitness.

Aktualna lista partnerów programu dostępna jest na oficjalnej stronie Karty Dużej Rodziny, gdzie można także sprawdzić oferty w najbliższej okolicy.

Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny krok po kroku?

Kartę Dużej Rodziny można uzyskać bezpłatnie. Wniosek da się złożyć online poprzez portal MRiPS Emp@tia lub tradycyjnie w urzędzie gminy. Czas oczekiwania na wydanie karty wynosi maksymalnie 30 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania KDR?

Do złożenia wniosku konieczne są numery PESEL lub dokumenty tożsamości wszystkich członków rodziny, a także oświadczenie rodziców o sprawowaniu pełnej władzy rodzicielskiej nad co najmniej trójką dzieci.

W przypadku dzieci powyżej 18. roku życia wymagane jest zaświadczenie ze szkoły lub uczelni albo oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki. Ojczym lub macocha muszą dołączyć odpis aktu małżeństwa. Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka przedstawiają odpowiednie postanowienia sądu. Cudzoziemcy powinni okazać dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce.