Nawet 10 000 zł na wymianę starego pieca

Miasto aktywnie walczy ze smogiem, oferując konkretne wsparcie finansowe na likwidacjępieców węglowych. Wysokość dotacji zależy od tego, na jaki system ogrzewania się zdecydujesz.

Na co możesz otrzymać pieniądze?

10 000 zł – jeśli zainstalujesz pompę ciepła lub ogrzewanie elektryczne.

– jeśli zainstalujesz lub ogrzewanie elektryczne. 7 500 zł – za podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.

– za podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. 5 000 zł – na zakup i montaż nowoczesnego kotła na pellet.

"Ostrów łapie deszcz". Dotacje do instalacji do zbierania deszczówki

To już 6. edycja programu, który pomaga oszczędzać wodę i pieniądze. Zebraną deszczówkę wykorzystasz do podlewania trawnika czy mycia samochodu, co obniży Twoje rachunki. W tym roku pula na ten cel wynosi 100 000 zł. Dostępne kwoty dofinansowania:

500 zł – mały zbiornik naziemny (do 500 litrów).

– mały zbiornik naziemny (do 500 litrów). 1 000 zł – duży zbiornik naziemny (powyżej 500 litrów).

– duży zbiornik naziemny (powyżej 500 litrów). 2 000 zł – profesjonalny zbiornik podziemny (min. 1000 litrów).

Dotacja pokrywa tylko zakup i montaż zbiornika. Nie dostaniesz zwrotu za rynny, rury spustowe ani przygotowanie dokumentacji.

Kto może złożyć wniosek i jak to zrobić?

Programy są otwarte dla szerokiego grona odbiorców. O pieniądze mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, a także przedsiębiorcy (jako pomoc de minimis). Masz trzy drogi złożenia dokumentów. Możesz to zrobić osobiście w Urzędzie Miejskim (Al. Powstańców Wielkopolskich 18), pocztą, wysyłając komplet dokumentów na adres urzędu, lub elektronicznie przez system rejestrowanego doręczenia elektronicznego (e-Doręczenia). Zgodnie z nowymi przepisami, wnioski wysłane przez zwykły ePUAP od osób fizycznych będą uznane za nieskuteczne.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski możesz składać tylko do 27 lutego 2026 roku. Pamiętaj, że o przyznaniu wsparcia decyduje kolejność wpływu dokumentów do urzędu. Jeśli pula pieniędzy (ok. 600 tys. zł na piece i 100 tys. zł na deszczówkę) wyczerpie się wcześniej, kolejne wnioski zostaną odrzucone. Pierwszeństwo mają właściciele domów jednorodzinnych.