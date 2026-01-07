Waloryzacja emerytur bez formalności. Co zmieni się od 1 marca 2026 roku?

Każdego roku 1 marca ZUS przeprowadza waloryzację emerytur i rent. Oznacza to, że wszystkie świadczenia są podnoszone automatycznie – nie trzeba składać żadnych dokumentów ani zgłaszać się do urzędu. Podwyżka obejmuje m.in. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne oraz renty socjalne.

ZUS już teraz analizuje dane i przygotowuje systemy do nowych wypłat, które trafią do milionów uprawnionych osób.

Jak liczona jest waloryzacja emerytur i rent?

Mechanizm waloryzacji jest ściśle określony w przepisach. Świadczenie przysługujące na dzień 28 lutego danego roku jest mnożone przez wskaźnik waloryzacji. Składa się on z dwóch elementów:

- średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów,

- 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

To właśnie te dane decydują o tym, o ile realnie wzrosną emerytury i renty.

Prognozy na 2026 rok. O ile mogą wzrosnąć świadczenia?

Z założeń zawartych w ustawie budżetowej na 2026 rok wynika, że inflacja dla gospodarstw emerytów i rencistów ma wynieść 4 proc., a realny wzrost płac – 4,4 proc. Przy takich wartościach wskaźnik waloryzacji sięgnąłby 4,88 proc.

Jeśli prognozy się potwierdzą, najniższe świadczenia wzrosną do:

- 1970,60 zł brutto – najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna (obecnie 1878,91 zł brutto),

- 1477,95 zł brutto – najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (obecnie 1409,18 zł brutto).

To jednak wciąż wyliczenia szacunkowe. Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie ogłoszony pod koniec lutego 2026 roku, po publikacji danych przez GUS.

O ile wzrosną emerytury od marca 2026 roku?

O ile wzrosną emerytury i renty po waloryzacji? Obliczył to serwis "Fakt". Według obliczeń:

Obecna emerytura w wysokości 2000,00 zł brutto (1820,00 zł netto) wzrosłaby o 88,82 zł.

Obecna emerytura w wysokości 2500,00 zł brutto (2275,00 zł netto) wzrosłaby o 96,02 zł.

Obecna emerytura w wysokości 3000,00 zł brutto (2670,00 zł netto) wzrosłaby o 115,22 zł.

Obecna emerytura w wysokości 3500,00 zł brutto (3065,00 zł netto) wzrosłaby o 134,43 zł.

Obecna emerytura w wysokości 4000,00 zł brutto (3460,00 zł netto) wzrosłaby o 154,63 zł.

Decyzje z ZUS. Kiedy seniorzy dostaną informacje?

ZUS poinformuje emerytów i rencistów o nowej wysokości świadczeń w kwietniu. Decyzje zostaną wysłane razem z informacją o przyznaniu tzw. trzynastej emerytury. Dokument będzie zawierał kwotę świadczenia brutto na koniec lutego, zastosowany wskaźnik waloryzacji, a także nową kwotę emerytury lub renty po podwyżce. Osoby pobierające dodatek pielęgnacyjny zobaczą w decyzji również jego zaktualizowaną wysokość.

Czy będzie druga waloryzacja emerytur i rent?

W czasie wysokiej inflacji rząd zapowiadał możliwość wprowadzenia drugiej waloryzacji świadczeń w ciągu roku. Przygotowano nawet projekt ustawy, który zakładał dodatkową podwyżkę we wrześniu, jeśli inflacja za pierwsze półrocze przekroczyłaby 5 proc. Ostatecznie przepisy nie zostały przyjęte. Zgodnie z aktualnymi prognozami inflacja ma wynieść:

3,7 proc. w 2025 roku,

3 proc. w 2026 roku.

Przy takich założeniach druga waloryzacja nie zostanie uruchomiona. Rząd zapowiada jednak, że do tematu może wrócić, jeśli ponownie pojawi się ryzyko gwałtownego wzrostu cen.

Waloryzacja to nie wszystko. Jak jeszcze rosną świadczenia?

Warto pamiętać, że waloryzacja to tylko jeden z mechanizmów wpływających na wysokość emerytur i rent. Na sytuację seniorów wpływają również:

coroczne wypłaty dodatkowych świadczeń, takich jak trzynasta i czternasta emerytura,

zmiany w minimalnych świadczeniach,

dodatki, m.in. pielęgnacyjny czy dla osób niesamodzielnych.

Choć tempo wzrostu świadczeń nie zawsze nadąża za oczekiwaniami seniorów, marcowa waloryzacja pozostaje kluczowym momentem w roku dla domowych budżetów emerytów i rencistów.