Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) są jednoznaczne - przez lata średnia emerytura kobiet była co najmniej o 30% niższa niż średnia emerytura mężczyzn. Średnia emerytura wypłacana przez ZUS po waloryzacji w marcu 2023 roku wyniosła 3 311,61 zł brutto. Średnia emerytura mężczyzn wyniosła 4 103,07 zł brutto, podczas gdy średnia emerytura kobiet wyniosła 2 792,86 zł brutto.

Jak informuje serwis money.pl 42,5% kobiet uprawnionych do pobierania emerytury otrzymuje kwotę do 2,4 tys. zł miesięcznie. Natomiast emeryturę powyżej 3 tys. zł pobiera około 34,5% z nich. W przypadku przedziału do 3 tys. zł odsetek mężczyzn pobierających emerytury jest niższy niż w przypadku kobiet. Jednak od 3 tys. zł do 3,2 tys. zł, oraz w każdym kolejnym przedziale, odsetek mężczyzn pobierających emeryturę przewyższa ten w populacji kobiet. Największy odsetek mężczyzn otrzymuje emeryturę w wysokości od 4 do 4,5 tys. zł.

Dlaczego kobiety mają niższe emerytury? Oto powody

Jak tłumaczy Iwona Kowalska-Matis, Regionalna Rzeczniczka Prasowa ZUS na Dolnym Śląsku, różnice w wysokości emerytur dla kobiet i mężczyzn wynikają z tego, że panie pracują krócej, zarabiają mniej i żyją średnio statystycznie dłużej niż mężczyźni.

Rzeczniczka podkreśla, że krótszy czas pracy pań wynika nie tylko z niższego wieku emerytalnego, ale również z utrwalonego w Polsce zwyczaju, zgodnie z którym kobiety często rezygnują z kariery zawodowej na rzecz opieki nad najbliższymi.

Kobiety również często zarabiają mniej, gdyż często muszą brać urlopy związane z opieką nad dziećmi. To one również częściej decydują się na rezygnację z pracy, gdy konieczna staje się opieka nad chorym członkiem rodziny, na przykład starszym krewnym lub niepełnosprawnym dzieckiem. Tymczasem mężczyźni kontynuują pracę, budując w tym czasie swoje kapitały emerytalne.

Kolejnym powodem jest fakt, że kobiety zarabiają mniej, niż mężczyźni. Nie tylko w Polsce pracodawcy mniej płacą kobietom niż mężczyznom zatrudnionym na takich samych stanowiskach - to wszystko przekłada się na wysokość kapitału zgromadzonego na kontach emerytalnych kobiet - dodaje rzeczniczka.

Kobiety żyją dłużej i dłużej pobierają emeryturę

Rzeczniczka dolnośląskiego ZUS podkreśla, że ze względu na dłuższe życie kobiet w Polsce, kapitał emerytalny musi być rozłożony na większą liczbę miesięcy, co prowadzi do niższej kwoty emerytury dla kobiet. Innymi słowy, kobiety muszą przeżyć dłużej, otrzymując mniejsze środki z emerytury.

Najniższa emerytura w 2024 roku

Najniższa emerytura w 2024 roku wynosi 1780,96 zł brutto. Kwota netto to około 1620,65 zł i na tyle mogą liczyć emeryci otrzymujący minimalną kwotę.