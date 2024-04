Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest adresowane głównie do kobiet, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie mogły podjąć pracy zawodowej lub z niej zrezygnowały. Dotychczas ta grupa osób nie kwalifikowała się nawet do minimalnych świadczeń. Od marca 2024 roku ZUS wypłaca to wsparcie w maksymalnej wysokości 1780,96 zł, co odpowiada minimalnej emeryturze. Świadczenie jest dostępne także dla ojców. Jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać?