Polskie przepisy jasno określają, kiedy pracownik-krwiodawca ma prawo do zwolnienia z pracy:

Zwolnienie na czas donacji : Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1996 roku, pracodawca musi zwolnić pracownika na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Za ten czas pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1996 roku, pracodawca musi zwolnić pracownika na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Za ten czas pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Dodatkowy dzień wolny: Ustawa o publicznej służbie krwi z 1997 roku precyzuje, że zasłużonemu honorowemu dawcy krwi oraz honorowemu dawcy krwi przysługuje zwolnienie z pracy oraz zwolnienie z wykonywania czynności służbowych w dniu oddania krwi oraz w dniu następnym. Dotyczy to także czasu okresowego badania lekarskiego dawców krwi.

Te przepisy stosuje się jednak, gdy pracownik miałby w tym czasie świadczyć pracę.

Kiedy urlop wypoczynkowy zostaje przerwany? Wyjątki Kodeksu Pracy

Kodeks pracy bardzo precyzyjnie wymienia sytuacje, które z mocy prawa powodują przerwanie urlopu wypoczynkowego. Pracodawca ma obowiązek przesunąć urlop na późniejszy termin jedynie w następujących zdarzeniach:

Reklama

Czasowa niezdolność do pracy spowodowana chorobą.

Odosobnienie w związku z chorobą zakaźną.

Odbywanie ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy, pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie albo pełnienia służby w aktywnej rezerwie (maksymalnie do 3 miesięcy).

Urlop macierzyński.

Oddanie krwi nie znajduje się na tej liście.

Oddanie krwi na urlopie nie daje dodatkowych dni

Podsumowując, przepisy prawa pracy nie przewidują możliwości przerwania urlopu wypoczynkowego z powodu oddania krwi. Jeżeli pracownik oddaje krew w dniu, na który zaplanował urlop, a nie pracę, to nie przysługuje mu zwolnienie z pracy z tego tytułu. Oznacza to, że nie ma również podstaw do udzielenia mu dodatkowego dnia wolnego w innym terminie w zamian za oddanie krwi w trakcie urlopu.