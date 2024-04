Świadczenie wychowawcze 800+

Świadczenie wychowawcze w ramach programu rządowego "Rodzina 800+” przysługuje na każde dziecko, niezależnie od dochodu rodziny. Jak podaje portal GOV.pl, jego celem jest finansowe wsparcie polskich rodzin i częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka m.in.: z zaspokojeniem jego potrzeb życiowych oraz sprawowaną nad nim opieką. Przysługuje ono na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Od 1 stycznia 2024 wysokość świadczenia wychowawczego wzrosła z 500 na 800 zł. Kwota świadczenia zmieniła się automatycznie, nie trzeba było składać żadnego dodatkowego wniosku. Po 1 stycznia Zakład Ubezpieczeń Społecznych podniósł z tzw. ”automatu” wysokość świadczenia wychowawczego. Zmiana zaś dotyczyła wszystkich, którzy - według stanu na dzień 1 stycznia 2024 - mieli prawo do tego świadczenia w tzw. okresie świadczeniowym. Okres ten trwa od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024 roku.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 800 plus?

Aby otrzymać świadczeniewychowawcze w ramach programu "Rodzina 800+”należy złożyć wniosek. Składa go rodzic lub opiekun dziecka. Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać tylko elektronicznie. Można to zrobić za pośrednictwem:

PUE ZUS czyli Platformy Usług Elektronicznych ZUS

czyli Platformy Usług Elektronicznych ZUS aplikacji mobilnej mZUS

portalu Emp@tia

bankowościelektronicznej banków lub SKOK, które współpracują z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku, gdy wniosek na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony od 1 lutego do 30 czerwca 2024, wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna prawo do świadczenia od początku okresu świadczeniowego - czyli od 1 czerwca 2024 do 31 maja 2025. Natomiast w przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w trakcie trwania okresu świadczeniowego, po 30 czerwca 2024, wówczas prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.

Dlaczego wniosek o przyznanie 800 plus najlepiej złożyć do 30 kwietnia 2024?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swoim oficjalnym profilu na portalu X informuje, że wniosek o przyznanie świadczenia 800+ najlepiej złożyć do 30 kwietnia 2024.Ponieważ tylko wówczas zachowamy ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymamy je w czerwcu.

Jak czytamy na portalu GOV.pl, w sytuacji, gdy złożyliśmy wniosek w maju (czyli od 1 do 31 maja 2024), wówczas ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie w terminie do 31 lipca 2024 z wyrównaniem za czerwiec. Zatem tylko w sytuacji, gdy złożymy wniosek do końca kwietnia, mamy możliwość, aby otrzymać świadczenie za czerwiec jeszcze do końca czerwca 2024.