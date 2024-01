Od początku 2024 r. minimalna stawka godzinowa na umowie zaleceniu wynosi 27,70 zł brutto. To wzrost w porównaniu do stawki obowiązującej wcześniej o 4,20 zł. Od lipca minimalna stawka godzinowa zostanie znowu podniesiona, ale tym razem tylko o 40 groszy, do kwoty 28,10 zł brutto. A jak wyglądać będą stawki netto?