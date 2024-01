W sobotę 6 stycznia przypada święto Trzech Króli. Uroczystość jest okazją do wspomnienia Melchiora, Kacpra i Baltazara – mędrców ze Wschodu, którzy przybyli do betlejemskiej stajenki, aby oddać pokłon narodzonemu Chrystusowi.

Święto w dzień wolny od pracy. Co mówi o tym polskie prawo?

Art. 130 § 2 Kodeksu pracy mówi, że: "Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin". Przytoczone prawo potwierdził również wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 roku, według którego pracownikom za święta, które przypadają w dni rozkładowo wolne od pracy przysługuje dodatkowy urlop.

Komu przysługuje dodatkowe wolne za 6 stycznia?

Od 2011 roku święto Trzech Króli weszło do kanonu dni ustawowo wolnych od pracy. Niestety nie wszyscy mogą cieszyć się z dodatkowego dnia urlopowego za świąteczną sobotę. Wolne dostaną wyłącznie te osoby, które mają umowę o pracę. Zgodnie z prawem pracownicy, którzy mają m.in. umowę-zlecenie lub umowę o dzieło nie są uprawnieni do dodatkowego urlopu.

Święto Trzech Króli. Kiedy można odebrać dzień wolny za 6 stycznia?

Jeśli pracujesz na etacie pracodawca musi obniżyć twój wymiar pracy o 8 godzin do końca okresu rozliczeniowego i wskazać inny wolny dzień za 6 stycznia 2024 roku. Jeżeli do tego nie dojdzie, nieudzielenie wolnego traktowane jest jako wykroczenie, które narusza podstawowe prawa pracownicze. W takiej sytuacji pracodawca podlega karze grzywny w wysokości od 1 tysiąca do nawet 30 tysięcy złotych.

Gdy okres rozliczeniowy wynosi miesiąc dzień wolny za Trzech Króli musi zostać przyznany do końca stycznia 2024.W przypadku okresu rozliczeniowego trwającego rok, wolne może zostać zwrócone aż do końca roku. W niektórych firmach pracodawcy ustalają konkretną datę na odbiór dnia wolnego dla całego teamu. Najczęściej jednak wybór pozostawiony jest pracownikowi.