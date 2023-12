Urlop można wziąć w dowolnym dniu tygodnia, także w soboty i niedziele, jeśli są to dni robocze zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy. Niezależnie od przyjętego systemu, obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy, uregulowany postanowieniami Kodeksu Pracy. W przypadku pracy w soboty i niedziele pracownicy mają prawo do wolnego w innych dniach tygodnia.

Jednak o harmonogramie dni wolnych decyduje okres rozliczeniowy ustalony przez pracodawcę i zaakceptowany przez pracownika. W szczególnych sytuacjach, wynikających z rozkładu czasu pracy, może się zdarzyć, że w jednym tygodniu okresu rozliczeniowego pracownik jest zobowiązany do pracy przez sześć dni, a w kolejnym tylko przez cztery.

Jeżeli święto przypada w dniu innym niż niedziela, pracownikowi przysługuje dzień wolny, który musi być wyznaczony w ramach ustalonego okresu rozliczeniowego. Termin ten jest ustalany przez pracodawcę, który może przyznać cały dzień wolny lub skrócić czas pracy w kilku określonych dniach.

Dni wolne od pracy w 2024 roku

W 2024 roku będzie 13 dni wolnych od pracy. Oprócz tego, Ustawa o dniach wolnych od pracy, do dni wolnych zalicza wszystkie niedziele w roku kalendarzowym. Jakie święta są obchodzone w Polsce?

1 stycznia – Nowy Rok – w 2024 roku wypada w poniedziałek

– Nowy Rok – w 2024 roku wypada w poniedziałek 6 stycznia – Święto Trzech Króli – sobota – za ten dzień przysługuje nam jeden dzień wolny

– Święto Trzech Króli – sobota – za ten dzień przysługuje nam jeden dzień wolny 31 marca i 1 kwietnia – Wielkanoc - niedziela, poniedziałek

– Wielkanoc - niedziela, poniedziałek 1 maja – Święto Pracy – środa

– Święto Pracy – środa 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja – piątek

– Święto Konstytucji 3 Maja – piątek 19 maja – Zielone Świątki – niedziela

– Zielone Świątki – niedziela 30 maja – Boże Ciało – czwartek

– Boże Ciało – czwartek 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego/Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – czwartek

– Święto Wojska Polskiego/Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – czwartek 1 listopada – Wszystkich Świętych – piątek

– Wszystkich Świętych – piątek 11 listopada – Święto Niepodległości – poniedziałek

– Święto Niepodległości – poniedziałek 25 grudnia – Boże Narodzenie - I dzień Świąt – środa

– Boże Narodzenie - I dzień Świąt – środa 26 grudnia – Boże Narodzenie - II dzień Świąt – czwartek

Obchodzimy święta stałe (np. 1 i 6 stycznia) i święta ruchome. Data świąt ruchomych zmienia się każdego roku (np. Zielone Świątki i Boże Ciało). Jak wypadają w 2024 roku święta ruchome? Wielkanoc będzie wcześniej, bo już w marcu. Zielone Świątki i Boże Ciało również wypadają wcześniej, bo jeszcze w maju. W związku z tym w maju 2024 roku będą aż 4 święta ustawowo wolne od pracy. Warto dodać, że w 2024 roku aż 10 świąt wypada w środku tygodnia. Warto wziąć je więc pod uwagę, planując wyjazdy.

Kiedy wziąć urlop w 2024 roku?

W 2024 roku najlepsze okazje do wzięcia dłuższego urlopu zapewniają "majówka" oraz okres Bożego Narodzenia. W tych terminach możliwe jest zaplanowanie najdłuższego odpoczynku przy jednoczesnym skorzystaniu z najmniejszej liczby dni urlopowych. Wystarczą zaledwie trzy dni, aby cieszyć się dziewięciodniowym wypoczynkiem. Są to zdecydowanie najkorzystniejsze dwie okazje na wzięcie urlopu.

W 2024 roku 1 maja wypada w środę, a 3 maja w piątek, więc biorąc urlop 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja można zaplanować dłuższe wolne od 27 kwietnia aż do 5 maja. Jednak na tym nie koniec długich weekendów w maju. 30 maja wypada Boże Ciało – czterodniowy urlop (od 27 – do 29 maja i 31 maja) pozwoli na dłuższe wolne od 25 maja do 2 czerwca.

25 i 26 grudnia w 2024 roku wypadają w środku tygodnia, więc urlop dwa dni przed świętami (23 i 24 grudnia) i jeden dzień po (27 grudnia) pozwoli na wolne od 21 do 29 grudnia.

W 2024 roku święta wielkanocne wypadają 31 marca i 1 kwietnia. Jeżeli weźmiemy urlop w dniach 2 – 5 kwietnia, to będziemy mogli mieć dłuższe wolne od 30 marca do 7 kwietnia.

Święto Wniebowzięcia, czyli 15 sierpnia w 2024 roku wypada w środku tygodnia. Można wtedy wziąć urlop w dniach 12 – 14 sierpnia i 16 sierpnia, co da nam 9-dniowy wypoczynek.

Wszystkich Świętych - 1 listopada- i Święto Niepodległości - 11 listopada - wypadają w 2024 roku w środku tygodnia, więc można zorganizować dłuższy odpoczynek aż dwa razy. Podwójny dziewięciodniowy aż relaks umożliwią urlopy od 28 do 31 października i od 12 do 15 listopada.

Dni wolne za soboty w 2024 roku

Święta, które przypadają w sobotę, skutkują obniżeniem wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin, zgodnie z postanowieniami art. 130 § 2 Kodeksu Pracy. W związku z tym pracodawca ma obowiązek przyznania dodatkowego dnia wolnego, którego termin ustala samodzielnie.

W 2024 roku 6 stycznia, święto Objawienia Pańskiego, znane również jako Trzech Króli, przypada w sobotę. Za to święto pracownikowi przysługuje więc dodatkowy dzień wolny, którego ustalenie należy do pracodawcy. W kontekście miesięcznego okresu rozliczeniowego optymalnym terminem na skorzystanie z tego dnia byłby piątek, 5 stycznia.

W przypadku, gdy pracodawca zdecyduje, że 5 stycznia 2024 roku będzie dniem wolnym z powodu sobotniego święta Trzech Króli, rozważenie wzięcia trzech dni urlopu pozwoliłoby uzyskać aż dziewięć dni relaksu.