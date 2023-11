Podwyżki dla służb społecznych możliwe już od stycznia

Przyszły rząd Donalda Tuska zapewnia, że podwyżki dla pracowników budżetówki zostaną wprowadzone w najbliższym czasie i wyniosą 20 proc. Ale ze względu na brak wystarczającego czasu na dokonanie głębszych zmian w budżecie prawdopodobnie większość urzędników będzie musiała poczekać dłużej niż do stycznia.

Tymczasem okazuje się, że sejmowa większośćnie musi na szybko przygotowywać nowych ustaw, by podnieść pensje dla jednej z najgorzej opłacanych grup pracowników jużod nowego roku. Mogłaby skorzystać z gotowego już projektu ustępującego rządu. Nie chodzi jednak o wzrost wynagrodzenia zasadniczego, ale o specjalne dodatki.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ma gotowy projekt ustawy

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed poinformował, że resort stworzył projekt ustawy o dodatku do wynagrodzenia dla służb społecznych. "Przygotowaliśmy ustawę o dodatku do wynagrodzenia dla służb społecznych. Ustawa określa zasady nabywania prawa dodatku dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. W zależności od wykształcenia, stażu i rodzaju wykonywanej pracy proponujemy dodatek miesięczny od 500 zł do 1000 zł netto" - powiedział Szwed.

Jeśli udałoby się przegłosować ustawę w najbliższym czasie, dodatek mógłby obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. "Mam nadzieję, że ten projekt skierujemy jeszcze do prac parlamentu” - dodał wiceszef MRiPS.

Wysokość dodatków dla służb społecznych

Dodatki mają być zależne od wykształcenia, stażu i rodzaju wykonywanej pracy. Zgodnie z założeniami, pierwsza grupa pracowników miałaby otrzymać dodatek w kwocie 500 zł, kolejna - 800 zł, a trzecia - 1000 zł netto.

Według szacunków resortu uprawnionych do takiego wsparcia jest około 150 tys. pracowników pomocy społecznej. Koszt projektu w 2024 r. wyniósłby około 1,5 mld zł. A w kolejnych latach do 3 mld zł.

Niskie wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej

Wynagrodzenia pracowników socjalnych są jednymi z najniższych w budżetówce. Jak ustalił serwis Business Insider są na poziomie płacy minimalnej. Wynoszą około 3600 zł brutto.

"Około 70 proc. pracowników pomocy społecznej otrzymuje wynagrodzenie równe lub zbliżone do płacy minimalnej" - poinformował Zarząd Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.