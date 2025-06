Dofinansowanie wynagrodzeń dla osób po 50. roku życia

Jak wyjaśnia portal Infor, 1 czerwca na polskim rynku pracy weszły w życie nowe regulacje, które mają na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób po 50. roku życia i seniorów, a także wsparcie pracodawców decydujących się na ich zatrudnienie.

Główny Urząd Statystyczny podaje, że obecnie co czwarta osoba w wieku produkcyjnym przekroczyła 50. rok życia, a do 2030 roku grupa ta może stanowić nawet jedną trzecią pracujących Polaków. "Mimo rosnącej liczby 50-latków na rynku wciąż powszechny jest ageizm - dyskryminacja ze względu na wiek" - informuje Infor.

Sytuacja osób w wieku 50 plus na rynku pracy bywa trudna. Aż 63 proc. bezrobotnych w wieku 50+ stwierdziło, że główną przeszkodą w znalezieniu pracy jest dla nich wiek. Badania InforLEX pokazują, że 52-letni kandydat otrzymuje ponad dwa razy mniej zaproszeń na rozmowę kwalifikacyjną niż 28-latek o identycznych kompetencjach. "Jest to szczególnie dotkliwe w obliczu dramatycznie malejącej liczby osób w wieku produkcyjnym w Polsce - z 24 milionów dekadę temu do 22 milionów w 2023 roku" - czytamy,

Portal tłumaczy, że stereotypy, takie jak te o problemach zdrowotnych czy braku znajomości nowych technologii, często nie mają pokrycia w rzeczywistości. Na przykład raport ZUS z 2023 roku wskazuje, że najdłużej na zwolnieniach lekarskich przebywały osoby w wieku 30-39 lat (26,9 proc. dni absencji), podczas gdy dla grupy 50-59 lat wskaźnik ten wynosił 21,7 proc., a dla 60-64 lat zaledwie 7,7 proc.

Nowe przepisy o rynku pracy

Nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia wprowadza szereg rozwiązań. Osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia zyskają pierwszeństwo w skierowaniu do różnorodnych form pomocy na rynku pracy. Dotyczy to m.in.:

wsparcia psychologiczno-zawodowego,

szkoleń z certyfikatem,

trzymiesięcznych staży zawodowych w firmach.

Bezrobotni powyżej 50. roku życia, posiadający co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, będą mogli go pobierać przez cały rok.

Nawet 2333 zł dofinansowania

Pracodawca, który zatrudniania osób 50+ może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego lub osoby poszukującej pracy, która ukończyła 50. rok życia. Wysokość dofinansowania może wynieść maksymalnie do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, co na chwilę obecną przekłada się na kwotę do 2333 zł.

Dofinansowanie to przysługuje na okres 12 miesięcy dla bezrobotnych w przedziale wiekowym 50-60 lat, oraz na 24 miesiące w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Pracodawcy nie będą też opłacać obowiązkowych składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50. rok życia i przez 30 dni przed zatrudnieniem były zarejestrowane jako bezrobotne.

Portal podkreślił, że, zatrudnienie pracowników 50+ niesie za sobą nie tylko korzyści finansowe, ale także liczne atuty niematerialne. "Są oni często postrzegani jako bardziej życzliwi, przyjacielscy, szczerzy, posiadający większe umiejętności interpersonalne, a także dyspozycyjni, z dużym doświadczeniem życiowym i zawodowym, wytrwali, terminowi, zaangażowani i lojalni wobec pracodawcy" - czytamy.