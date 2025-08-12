Karta Dużej Rodziny to program ogólnokrajowych zniżek i benefitów skierowany do rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci. Dzięki niej można korzystać z wielu ulg oferowanych zarówno przez instytucje publiczne, jak i firmy prywatne biorące udział w inicjatywie. Jej głównym celem jest wsparcie rodzin wielodzietnych, ułatwiając im życie codzienne poprzez obniżenie kosztów zakupu różnych produktów i usług.
Te osoby mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny
Uprawnionymi do posiadania Karty Dużej Rodziny, zgodnie z aktualnymi przepisami, są:
- rodzice, w tym także rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, którzy obecnie wychowują lub w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci,
- dzieci do ukończenia 18 lat, a jeśli kontynuują naukę – do 25. roku życia,
- dzieci z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności bez względu na wiek.
Karta Dużej Rodziny także dla seniorów
Od 1 stycznia 2019 roku z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać również osoby, które wychowały minimum troje dzieci, nawet jeśli obecnie nie pozostają one na ich utrzymaniu. Dzięki temu uprawnienie to obejmuje także seniorów, którzy w przeszłości prowadzili duże rodziny i dziś mogą korzystać z szerokiego wachlarza zniżek oferowanych w ramach programu.
Z jakich zniżek mogą korzystać posiadacze Karty Dużej Rodziny?
Oferta zniżek dostępnych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny jest bardzo różnorodna i stale się powiększa. Posiadacze Karty mogą korzystać z preferencyjnych warunków zarówno w sektorze publicznym, jak i u prywatnych partnerów programu. Wśród dostępnych korzyści znajdują się m.in.:
- 37% rabatu na przejazdy pociągami PKP Intercity w ramach oferty „Rodzina”,
- obniżone ceny biletów do muzeów, teatrów, parków narodowych i na wydarzenia kulturalne,
- zniżki w aptekach, salonach optycznych oraz prywatnych placówkach medycznych,
- rabaty na zakupy w popularnych sieciach, takich jak Carrefour, Lidl czy Empik,
- promocje w restauracjach, na stacjach paliw, w sklepach odzieżowych i hotelach.
Tańsze paliwo dla seniorów z Kartą Dużej Rodziny
Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z atrakcyjnych rabatów także podczas tankowania. Wybrane sieci stacji paliw oferują zniżki nie tylko na paliwa, ale również na płyny eksploatacyjne, produkty gastronomiczne czy usługi myjni. To realna oszczędność w codziennym użytkowaniu auta, z której mogą korzystać zarówno rodziny wielodzietne, jak i seniorzy posiadający KDR. Zniżki przyznawane są zazwyczaj po okazaniu karty przed płatnością, a ich szczegóły zależą od danej sieci stacji.
- Orlen – 8 gr zniżki na litr paliw standardowych (EFECTA 95, EFECTA Diesel, LPG) oraz 10 gr na litr paliw premium VERVA (98 lub ON), dodatkowo 20% rabatu na ofertę Stop Cafe i usługi myjni;
- Shell – 8 gr rabatu na litr paliwa Shell FuelSave Diesel i Shell FuelSave 95 oraz 3 gr na litr autogazu Shell AutoGas, ponadto 20% zniżki na wybrane artykuły spożywcze;
- Circle K – 8 gr zniżki na paliwa bazowe (Miles® 95, Miles® Diesel, LPG SupraGas) oraz do 15 gr rabatu na paliwa premium (MilesPLUS® 95, 98 i MilesPLUS® Diesel), dodatkowo 25% obniżki na myjnię i 20% na wybrane produkty gastronomiczne (np. kawa, herbata, ciastka, hot-dogi);
- Circle K Express – 5 gr rabatu na paliwa podstawowe (Miles 95, Miles Diesel, SupraGas) oraz 10 gr na paliwa premium (MilesPLUS 95, Miles 98).
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję