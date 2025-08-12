Karta Dużej Rodziny to program ogólnokrajowych zniżek i benefitów skierowany do rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci. Dzięki niej można korzystać z wielu ulg oferowanych zarówno przez instytucje publiczne, jak i firmy prywatne biorące udział w inicjatywie. Jej głównym celem jest wsparcie rodzin wielodzietnych, ułatwiając im życie codzienne poprzez obniżenie kosztów zakupu różnych produktów i usług.

Te osoby mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny

Uprawnionymi do posiadania Karty Dużej Rodziny, zgodnie z aktualnymi przepisami, są:

Reklama

rodzice, w tym także rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, którzy obecnie wychowują lub w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci,

dzieci do ukończenia 18 lat, a jeśli kontynuują naukę – do 25. roku życia,

dzieci z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności bez względu na wiek.

Karta Dużej Rodziny także dla seniorów

Od 1 stycznia 2019 roku z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać również osoby, które wychowały minimum troje dzieci, nawet jeśli obecnie nie pozostają one na ich utrzymaniu. Dzięki temu uprawnienie to obejmuje także seniorów, którzy w przeszłości prowadzili duże rodziny i dziś mogą korzystać z szerokiego wachlarza zniżek oferowanych w ramach programu.

Z jakich zniżek mogą korzystać posiadacze Karty Dużej Rodziny?

Oferta zniżek dostępnych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny jest bardzo różnorodna i stale się powiększa. Posiadacze Karty mogą korzystać z preferencyjnych warunków zarówno w sektorze publicznym, jak i u prywatnych partnerów programu. Wśród dostępnych korzyści znajdują się m.in.:

37% rabatu na przejazdy pociągami PKP Intercity w ramach oferty „Rodzina”,

obniżone ceny biletów do muzeów, teatrów, parków narodowych i na wydarzenia kulturalne,

zniżki w aptekach, salonach optycznych oraz prywatnych placówkach medycznych,

rabaty na zakupy w popularnych sieciach, takich jak Carrefour, Lidl czy Empik,

promocje w restauracjach, na stacjach paliw, w sklepach odzieżowych i hotelach.

Tańsze paliwo dla seniorów z Kartą Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z atrakcyjnych rabatów także podczas tankowania. Wybrane sieci stacji paliw oferują zniżki nie tylko na paliwa, ale również na płyny eksploatacyjne, produkty gastronomiczne czy usługi myjni. To realna oszczędność w codziennym użytkowaniu auta, z której mogą korzystać zarówno rodziny wielodzietne, jak i seniorzy posiadający KDR. Zniżki przyznawane są zazwyczaj po okazaniu karty przed płatnością, a ich szczegóły zależą od danej sieci stacji.