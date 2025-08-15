To jedna z ostatnich letnich okazji, by wyrwać się z domu na długi weekend. Eksperci porównywarki rankomat.pl sprawdzili, ile kosztuje wypoczynek na nieco wyższym poziomie, czyli w apartamencie górskim i nadmorskim. Porównanie dotyczy miejscowości położonych w Polsce dla pary i dla rodziców z dwójką dzieci w wieku 7 i 10 lat.

Z uwagi na fakt, że oferty dotyczą wyjazdu last minute, w porównaniu nie znalazły się niektóre miejscowości, jak Karpacz czy Władysławowo, gdzie nie było wystarczającej liczby noclegów, aby pokazać zakres dostępnych cen.

Zakopane tanie i drogie

Najtaniej weekend sierpniowy można spędzić w Zakopanem (548 zł). Stolica Podhala ma paradoksalnie też najdroższe oferty przekraczające 18 tys. zł za dwie noce. Para turystów może liczyć na tańsze oferty w Krynicy-Zdrój (od 918 zł). W Szklarskiej Porębie dwie osoby muszą wydać już minimum 1300 zł. Najdroższe dla par są Poronin i Świeradów -Zdrój, gdzie ceny zaczynają się od ponad 2500 zł.

Reklama

Rodzina z dwójką dzieci (w wieku 7 i 10 lat) za dwie noce w apartamencie zapłaci podobnie, jak para, ale nie wszędzie. Najbardziej stawki minimalne różnią się Zakopanem, gdzie to wydatek od 2075 zł i w Szklarskiej Porębie (od 2926 zł).

W Kościelisku ceny są praktycznie takie same dla pary, jaki i rodziców z dwójką dzieci (od 1600 do ponad 5 tys. zł), podobnie jak w Poroninie, choć tam już bardziej spłaszczone (między 2600 a 3200 zł).

Trójmiasto dla bogatych. Nawet 31 749 zł za dwie noce

Reklama

Bałtyk w długi weekend sierpniowy jest najbardziej kosztowny w Gdyni. Zadwie noce w apartamencie para zapłaci nawet 31 749 zł. Dla porównania, najwyższe stawki w Gdańsku to 24 576 zł, a w Sopocie 12 628 zł. To oczywiście skrajności, bo noclegi w Trójmieście zaczynają się od ok. 2000 zł dla pary i rodziców z dwójką dzieci.

Poza Trójmiastem para znajdzie najtańszy nocleg w Kołobrzegu (1994 zł za 2 noce) i Świnoujściu (od 2108 zł). W Krynicy Morskiej dwa noclegi last minute kosztują od 4 tys. zł, a w Łebie od 5 tys. zł.

Rodzice z dwójką dzieci (7 i 10 lat) zapłacą za nocleg w długi weekend minimum 2 tys. zł. Taka stawka zaczyna się w Gdańsku, Świnoujściu i Kołobrzegu. Najdroższa jest Krynica Morska, gdzie 4-osobowa rodzina wyda na dwie noce w apartamencie co najmniej 5214 zł.