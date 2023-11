Rozpoczęły się prace nad projektem ustawy o rencie wdowiej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej trafił na listę prac Sejmu (druk 32). Dotyczy on renty wdowiej, który zakłada łączenie zbiegu prawa do świadczeń – renty rodzinnej z tytułu bycia wdową/wdowcem, wojskowej renty inwalidzkiej, policyjnej renty inwalidzkiej czy też renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi.

Dlaczego zmiany są potrzebne?

Reklama

Aktualnie przy zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych wypłacane jest tylko jedno z nich. Wybierane jest to, które jest najkorzystniejsze. Może to zrobić albo osoba, która ma pobierać świadczenie, albo organ, który je wypłaca. Tylko w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy i emerytury jedno z tych świadczeń jest wypłacane w całości, drugie w 50 proc. W wielu krajach Unii Europejskiej można łączyć takie świadczenia w różnych wariantach.

Reklama

Fakt, że nie można łączyć świadczeń i należy wybierać między nimi, jest uznany za niesprawiedliwy. Nie można zapominać, że osoba tracąca małżonka ponosi nie tylko stratę emocjonalną – musi również samodzielnie pokrywać koszty codziennego życia, które wcześniej były dzielone.

Reklama

Jak ma wyglądać łączenie pobieranych świadczeń?

Projekt ustawy zakłada, że możliwe stanie się otrzymywanie jednocześnie świadczenia emerytalno-rentowego i 50 proc. renty rodzinnej lub 50 proc. świadczenia emerytalno-rentowego i całość renty rodzinnej.

To potrzebne rozwiązanie dla wdowy lub wdowca, którzy nie pracowali i tym samym nie mają własnych dochodów. Dzięki temu mogą zarówno otrzymywać rentę rodzinną, która wynosi maksymalnie 85 proc. emerytury zmarłego lub zmarłej, oraz dodatkowo 50 proc. emerytury po zmarłym współmałżonku. Jeśli jednak bardziej korzystne będzie rozwiązanie odwrotne, będzie można przejąć emeryturę zmarłego współmałżonka i oprócz niej otrzymywać 50 proc. należnej renty rodzinnej.

Według projektu możliwe będzie również łączenie renty z ubezpieczenia wypadkowego z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej na takich samych zasadach: renta z ubezpieczenia i 50 proc. renty rodzinnej lub 50 proc. renty z ubezpieczenia i renta rodzinna.

Ponadto osoba, która nabyła prawo do renty rodzinnej z ubezpieczenia wypadkowego z tytułu bycia wdową/wdowcem, a z odrębnych przepisów przysługuje jej renta z tytułu niezdolności do pracy, wojskowa renta inwalidzka czy policyjna renta inwalidzka, może otrzymać przysługującą rentę rodzinną powiększoną o 50 proc. przysługującej na podstawie innych przepisów wyżej wskazanych świadczeń.

Łączenie świadczeń dotyczy żyjącego małżonka po śmierci męża lub żony.

Na jakim etapie są prace nad projektem?

20 listopada 2023 roku skierowano projekt do I czytania na posiedzeniu Sejmu, który ma 6 miesięcy na rozpatrzenie projektu obywatelskiego.

Szanse na to, że renta wdowia wejdzie w życie są duże, gdyż jej postulaty znalazły się w programach partii, które mają większość w Sejmie.