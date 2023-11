Kim jest freelancer i na czym polega jego praca?

Freelancer to osoba, która pracuje jako tzw. wolny strzelec. Oznacza to, że nie pracuje na etacie i nie ma stałego pracodawcy. Często freelancerami są specjaliści w danej dziedzinie, tacy jak np.: programiści, tłumacze, graficy, copywriterzy czy architekci, którzy sami pozyskują zlecenia. Taka osoba nie musi prowadzić własnej działalności gospodarczej, ponieważ może zawierać umowy zlecenie lub też umowy o dzieło.

Charakterystyczne w pracy freelancera jest to, że sam jest sobie szefem. Bez względu na to, czy prowadzi własną działalność, czy też pracuje na podstawie umów: zlecenie lub o dzieł,o to on sam planuje swoją pracę. A zobowiązuje się jedynie do wykonania określonego zlecenia lub dzieła w odpowiednim czasie. Może zatem rozkładać swoją pracę na dowolne części i tym samym jednego dnia zrobić znacznie więcej, aby kolejnego móc skończyć pracę dużo wcześniej. Wolny strzelec bardzo często pracuje zdalnie z dowolnego miejsca. Potrzebuje jedynie odpowiednich urządzeń, które pozwolą mu na taki rodzaj pracy.

Reklama

Zalety i wady freelancingu

Reklama

Do zalet pracy jako freelancer można zaliczyć na pewno fakt, że osoba ta nie ma nad sobą szefa. Nikt zatem nie narzuca jej ani godzin pracy ani też nie kontroluje postępu realizacji danego projektu. Wolny strzelec może pracować w taki sposób, w jaki mu pasuje, rozkładając swoją pracę na dowolne części. Ważne jest jedynie to, aby zlecone mu zadania wykonał do konkretnego terminu. Freelancer często ma kilka mniejszych źródeł dochodu, które zapewniają mu bezpieczeństwo finansowe na tyle, że nawet jeżeli jedna z umów się skończy, to są jeszcze pozostałe. Natomiast jest też druga strona medalu.

Taki model pracy doskonale sprawdza się u osób dobrze zorganizowanych, które potrafią same zaplanować swoją pracę. Zatem brak szefa, który kontrolowałby postęp pracy dla niektórych będzie zaletą, ale dla innych już niekoniecznie. Wadą freelancingu bez wątpienia jest także brak płatnego urlopu. Wolny strzelec jeżeli nie pracuje, to nie zarabia pieniędzy. Ponadto mogą być sytuacje, gdzie w niektórych okresach zleceń będzie zbyt dużo, wręcz ”nie do przerobienia”, a w innych nie będzie ich prawie wcale.

Freelancing w Polsce

Jak podaje opublikowany przez Useme raport ”Freelancing w Polsce 2023”, w Polsce mamy około 330 tys. osób pracujących jako wolny strzelec. Jest to 8,3 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Prawie połowę (46,6 proc.) freelancerów stanowią osoby w wieku między 26 a 35 lat. 18,7 proc. stanowią osoby w wieku od 18 do 25 lat zaś 23,4 proc. osoby mające między 36 a 45 lat. 67,3 proc. wolnych strzelców ma wykształcenie wyższe.

Ten rodzaj zarabiania pieniędzy cieszy się popularnością zarówno w dużych miastach, jak i średnich i małych, a także na wsiach. Najwięcej wolnych strzelców jest mieszkańcami dużych miast liczących ponad 500 tys. mieszkańców (stanowią oni 38,1 procent wszystkich freelacerów).

Zdecydowana większość freelancerów (77,3 proc.) pracowała wcześniej na etacie. Natomiast pozostałe 22,7 proc. ankietowanych pracowało na zlecenie od samego początku. Najwięcej wolnych strzelców ma od 3 do 5 lat doświadczenia w tego typu pracy (to jest 26,9 proc.). Niewiele mniej, bo 26,4 proc. ankietowanych pracuje w ten sposób od mniej niż roku.

Najpopularniejszymi dziedzinami freelancingu w Polsce są: copywritng, grafika komputerowa i szeroko pojęte usługi IT. W copywritingu i social mediach działa 27,5 proc. freelancerów. W grafice komputerowej (w tym projektowaniu 3D) oraz w fotografii, wideo i animacji odpowiednio 18,4 i 12,7 proc. Natomiast przy tworzeniu stron i sklepów internetowych oraz programowaniu IT odpowiednio 10,5 i 6,5 proc.

Spora część freelancerów traktuje ten rodzaj pracy jako pracę dodatkową. 37,6 proc. wolnych strzelców zarabia poniżej 1 tys zł. miesięcznie, 27,8 proc. osiąga przychód z tego tytułu do 3 tys zł.