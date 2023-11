Czym jest świadczenie wspierające i komu ono przysługuje?

Świadczenie wspierające to rodzaj świadczenia pieniężnego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ma ono na celu udzielenie osobom niepełnosprawnym potrzebującym wsparcia pomocy, która służy częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem ich szczególnych potrzeb.

Podstawą prawną do wypłaty tego świadczenia jest Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Ustalenie prawa do świadczenia wspierającego i jego wypłata następują na wniosek osoby, której to świadczenie się należy lub też osoby upoważnionej do jej reprezentowania. Świadczenie wspierające przysługuje osobie pełnoletniej z niepełnosprawnościami, która wymaga wsparcia na poziomie między 70 a 100 punktów.

Aby otrzymać świadczenie wspierające, należy złożyć wniosek drogą elektroniczną. Jak podaje w/w ustawa, prawo do świadczenia wspierającego ustala się od miesiąca, w którym został on złożony.

Jaka jest wysokość świadczenia wspierającego i od czego ona zależy?

Wysokość świadczenia wspierającego jest liczona w oparciu o wysokość renty socjalnej obowiązującej w danym roku. O tym, ile wyniesie wysokość świadczenia, decyduje ustalony poziom potrzeby wsparcia, mieszczący się miedzy 70 a 100 punktów. Jak podaje art. 4.1. ustawy o świadczeniu wspierającym, przysługuje ono miesięcznie w wysokości:

220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia;

180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów w skali potrzeby wsparcia;

120% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia;

80% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 80 do 84 punktów w skali potrzeby wsparcia;

60% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 75 do 79 punktów w skali potrzeby wsparcia;

40% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 74 punktów w skali potrzeby wsparcia.

Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie wysokość renty socjalnej wynosi 1588,44 zł brutto, a jej kwota podlega waloryzacji, to minimalnie świadczenie wspierającewyniesie około 700 zł, zaś maksymalna jego kwota to co najmniej 3500 zł w 2024 roku. Przepisy ustawy wchodzą w życie od 1 stycznia 2024 roku.

Kiedy nastąpi wypłata świadczenia wspierającego?

Świadczenie wspierające będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednak nie dla wszystkich będzie ono wypłacone od razu. Wypłaty będą podzielone na 3 etapy, rozłożone na lata 2024-2026.