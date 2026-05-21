Na koniec listopada 2025 r. w polskiej gospodarce pracowało 15,1 mln osób. Kobiety stanowiły wśród nich 47,4 proc. – łącznie 7,2 mln. Spośród nich 6 mln było zatrudnionych na umowę, a 1,2 mln prowadziło działalność na własny rachunek lub pomagało w rodzinnym biznesie. Średnia wieku pracującej kobiety wynosiła 43 lata.

Kobiety rządzą w szkołach i szpitalach

Kobiety zdecydowanie dominują w sektorach społecznych. W opiece zdrowotnej i pomocy społecznej stanowią 81,9 proc. zatrudnionych, w edukacji – 79,7 proc. Liczbowo najwięcej pań pracuje w handlu i naprawie pojazdów (1,1 mln), edukacji (998,3 tys.) oraz przetwórstwie przemysłowym (936,1 tys.).

Płacowa luka wciąż istnieje

Dane o wynagrodzeniach pokazują utrzymującą się różnicę między płciami. W listopadzie 2025 r. mediana miesięcznych zarobków brutto kobiet wyniosła 7 217 zł, podczas gdy mężczyzn – 7 636 zł. Różnica to 419 zł. Przeciętne wynagrodzenie brutto kobiet sięgnęło 8 642,60 zł, a mężczyzn – 9 482,01 zł.

Macierzyństwo a powrót na rynek pracy

Na koniec grudnia 2025 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było łącznie 887,9 tys. bezrobotnych, w tym 440,2 tys. kobiet. Spośród nich 108,9 tys. pań nie podjęło zatrudnienia po urodzeniu dziecka – to niemal jedna czwarta wszystkich bezrobotnych kobiet. Kolejne 95,6 tys. bezrobotnych kobiet miało co najmniej jedno dziecko poniżej 6. roku życia.

Najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych kobiet stanowiły osoby w wieku 35–44 lata (124,1 tys., czyli 28,2 proc.). Ponad połowa wszystkich bezrobotnych pań – 55 proc. – mieściła się w przedziale 25–44 lata.