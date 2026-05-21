Koniec ze staniem przy butelkomacie. Kurier odbierze butelki i puszki spod drzwi

Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 11:11
Kurier odbierze butelki i puszki spod drzwi
Stosy puszek i plastikowych butelek coraz częściej zalegają w domach, a wiele osób narzeka, że oddawanie opakowań w sklepach oznacza stanie w kolejkach i noszenie wielkich toreb. Teraz pojawiło się rozwiązanie, które może to zmienić. Wystarczy zamówić zakupy online, a przy kolejnej dostawie kurier może odebrać również worki z pustymi opakowaniami objętymi kaucją. Bez paragonów, bez wypraw do sklepu i bez szukania wolnego butelkomatu.

Kurier odbierze puszki i butelki podczas dostawy zakupów

Nowa usługa pozwala oddawać puste puszki oraz plastikowe butelki objęte systemem kaucyjnym bez wychodzenia z domu. Klient przekazuje opakowania kurierowi przy okazji kolejnej dostawy zakupów online.

Takie rozwiązanie jako pierwsze wprowadziło Frisco.pl, należące do grupy Eurocash. Cały mechanizm działa bardzo prosto. Po aktywowaniu usługi użytkownik otrzymuje specjalne worki przeznaczone do zbierania opakowań. Następnie wystarczy gromadzić w nich puste butelki i puszki, a przy kolejnej dostawie przekazać je kurierowi.

Jakie opakowania można oddać?

Do worków można wkładać:

  • plastikowe butelki objęte systemem kaucyjnym,
  • puszki z oznaczeniem „KAUCJA”,
  • opakowania kupione także w innych sklepach.

Bardzo ważne jest jednak to, aby opakowania były puste, niezgniecione, z czytelną etykietą i oznaczeniem systemu kaucyjnego. Nie trzeba przedstawiać paragonu ani potwierdzenia zakupu.

Usługa nie obejmuje jeszcze szklanych butelek. Te nadal trzeba oddawać w tradycyjny sposób.

Jak wygląda przekazanie worków kurierowi?

Klient informuje wcześniej przy składaniu zamówienia, że chce oddać opakowania. Następnie podczas dostawy przekazuje kurierowi maksymalnie dwa pełne worki. Można korzystać zarówno z worków dostarczonych przez sklep, jak i własnych, pod warunkiem że są szczelnie zamknięte i mieszczą się w ustalonym limicie.

Cały odbiór odbywa się przy okazji zwykłej dostawy zakupów, dlatego nie trzeba zamawiać dodatkowego kuriera ani osobnej usługi.

Kiedy zwracana jest kaucja?

Po odebraniu worków opakowania trafiają do Polskiego Systemu Kaucyjnego do weryfikacji i liczenia. Następnie naliczana jest kaucja za każdą prawidłowo oddaną puszkę lub butelkę. Obecnie stawka wynosi 50 groszy za sztukę. Środki zwykle trafiają do klienta w ciągu kilku dni roboczych.

Najczęściej zwrot pojawia się w formie voucheru lub kuponu na kolejne zakupy online, choć część rozwiązań przewiduje również możliwość wypłaty pieniędzy.

Gdzie działa nowa usługa?

Na razie rozwiązanie dostępne jest głównie w największych miastach i aglomeracjach obsługiwanych przez dedykowanych kurierów Frisco odpowiedzialnych za dostawy zakupów online. Usługa działa m.in. w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, w aglomeracji śląskiej i Trójmieście. Możliwe jednak, że podobne rozwiązania zaczną wprowadzać również inne sklepy internetowe.

Konsumenci mogą polubić ten sposób zwrotu

Dla wielu osób, szczególnie starszych, ale nie tylko, największą zaletą nowego systemu jest wygoda. Zamiast wlec się z wielką torbą do sklepu, trzymać worki w samochodzie albo szukać działającego automatu do zwrotu opakowań, można po prostu przekazać je przy odbiorze zakupów.

Takie rozwiązanie może też zwiększyć liczbę oddawanych butelek i puszek. Im łatwiejszy system zwrotu, tym większa szansa, że opakowania nie trafią do zwykłego kosza.

