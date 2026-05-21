Świadczenie wspierające 2026. Mam decyzję WZON, co dalej?

Co trzeba zrobić z decyzją WZON, ustalającą poziom potrzeby wsparcia?

„Na początku maja 2026 r. otrzymałam decyzję o potrzebie wsparcia. WZON przyznał mi 78 punktów. Czy teraz powinnam decyzję dołączyć do wniosku o świadczenie wspierające? Kiedy ZUS wypłaci pieniądze?” – pyta Czytelniczka.

Od stycznia 2026 r. obowiązują niższe progi do uzyskania świadczenia wspierającego. Bez wcześniejszych ograniczeń, mogą je otrzymać osoby, które w decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) uzyskały 70 punktów (i więcej).

Ważne Jeśli osoba z niepełnosprawnością chce ubiegać się o świadczenie wspierające, to powinna złożyć wniosek do ZUS. Można to zrobić od momentu, kiedy decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia wydana przez WZON stanie się ostateczna.

Kiedy decyzja WZON jest ostateczna?

Decyzja WZON ustalająca poziom potrzeby wsparcia staje się ostateczna po 14 dniach od jej doręczenia.

W sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnością nie zgadza się z decyzją, może w tym terminie złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Po ponownym rozpatrzeniu WZON wydaje decyzję, która staje się ostateczna w dniu jej wydania.

„Kiedy otrzymasz ostateczną decyzję WZON o potrzebie wsparcia, masz 3 miesiące na złożenie do ZUS wniosku o przyznanie świadczenia wspierającego. Jeśli złożysz do nas wniosek w tym terminie, przyznamy Ci świadczenie, z wyrównaniem od dnia, od którego WZON przyznał uprawniające punkty potrzeby wsparcia. Jeśli złożysz do nas wniosek po tym terminie, przyznamy Ci świadczenie od miesiąca, w którym złożysz wniosek” – informuje ZUS w swoim poradniku.

Czy decyzję WZON dołącza się do wniosku o świadczenie wspierające?

Decyzji wydanej przez WZON nie trzeba załączać do wniosku, ale podaje się jej numer. Wniosek do ZUS składa się wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Jeśli wniosek składa pełnomocnik, to powinien dokonać tego ze swojego profilu PUE ZUS, portalu Emp@tia czy przez swoje konto bankowe. Do dołącza się wówczas zdjęcie albo skan pełnomocnictwa. ZUS udostępnia wzór pełnomocnictwa na swojej stronie internetowej.

Ile czasu ma ZUS na wypłatę świadczenia wspierającego?

ZUS najczęściej przyznaje świadczenie wspierające w ciągu miesiąca. Wypłaty są dokonywane w następujących terminach: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca.

Wysokość świadczenia zależy od liczby przyznanych punktów.

Przykład Przykładowo, dla osoby, która uzyskała 78 punktów w skali potrzeby wsparcia świadczenie wspierające od 1 marca 2026 r. wynosi 1188 zł miesięcznie.

Trzeba pamiętać, iż świadczenie nie przysługuje m.in. osobie umieszczonej w domu pomocy społecznej czy prywatnym domu opieki.